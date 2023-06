PRIJAVA ZA UPIS NA FAKULTETE POČINJE 21. JUNA: Najtraženiji FON i ETF, sve manje budućih brucoša bi da budu nastavnici!

Prijavljivanje kandidata za upis na fakultete počinje 21. juna, a polaganje prijemnih ispita je od 26. juna. Očekuje se da će i ove godine biti najtraženiji FON, ETF, ali i Medicinski fakultet, što pokazuju i rezultati nekih anketa!

Prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu prof. dr Dejan Filipović istakao je za Kurir da će tek nakon završene prijave kandidata za upis znati koji će to fakulteti biti u top pet.

- I dalje je IT sektor najtraženiji, kao i grupacije medicinskih nauka. Tako je bilo prethodnih godina, a to pokazuje i istraživanje koje smo mi radili tokom virtuelnog sajma obrazovanja. Najveće interesovanje je za IT smerove i tu prednjače FON, ETF i informatika na Matematičkom fakultetu. Među traženijima su i Stomatološki, Medicinski, Mašinski i Arhitektonski fakultet - naveo je dr Filipović.

prof dr Dejan Filipović foto: Geografski fakultet

On ističe da je tokom prethodnih godina smanjeno interesovanje za nastavničke i profesorske smerove.

- Kako će biti ove godine, ne možemo da govorimo unapred, videćemo. Grupa dekana je napravila jedan predlog platforme za poboljšanje interesovanja za nastavničke fakultete, predviđeno je i poboljšanje uslova. To je Senat UB usvojio u martu i prosleđeno je Ministarstvu prosvete. Međutim, zemlju su zadesile tragedije. Bilo je prioriteta, tako da očekujemo da krenemo s nekim akcijama što se tiče te platforme kada se stabilizuje situacija.

ČINJENICE/ Kalendar upisa - prijavljivanje kandidata od 21. do 24. juna - polaganje prijemnog ispita od 26. do 30. juna - objavljivanje rezultata do 3. jula - objavljivanje konačnih rang-lista fakulteta do 10. jula - upis počinje najkasnije 10. i traje najduže do 14. jula - najkasnije do 15. jula fakulteti dostavljaju Rektoratu podatke o preostalom broju slobodnih mesta

Kvote za upis brucoša slične su kao i prethodnih godina, a kako je nedavno saopštio Univerzitet u Beogradu, osnovne akademske studije ove godine će moći da upišu 15.324 buduća studenta. Planirano je da iz budžeta bude finansirano 9.743, a 5.581 će biti samofinansirajući.

ČINJENICE/ UB akreditovan za upis 27.288 studenata - osnovne akademske i integrisane akademske studije - 15.324 studenta - master akademske studije - 8.921 student - specijalističke akademske studije - 941 student - doktorske akademske studije - 1.733 studenta - osnovne strukovne studije 100 studenata - master strukovne studije 144 studenta - specijalističke strukovne studije 125 studenata

Vlada Srbije usvojila je na sednici održanoj 15. juna 2023. godine na predlog Ministarstva prosvete Odluke o broju budžetskih studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih i master strukovnih studija, osnovnih i master akademskih studija, integrisanih akademskih studija i doktorskih studija za akademsku 2023/24. godinu.

- U akademskoj 2023/24. godini u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih studija na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika, na teret budžeta biće upisano 17.822 studenta - saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika, u akademskoj 2023/2024. godini je 6.618 studenata.

Na prvu godinu doktorskih akademskih studija predviđen je upis 954 studenta koji se finansiraju iz budžeta Republike na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 169 studenata.

Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike na akademijama i visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2023/2024. godini je 4.721 student, dok se o trošku Budžeta 126 studenata može upisati u prvu studijskih programa master strukovnih studija na akademijama i visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Republika.

Kurir.rs/ M. Branković

Bonus video:

02:52 POLAGANJE MALE MATURE U BEOGRADU