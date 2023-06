OVO JE DETALJNI VODIČ ZA UPIS NA 3 NAJTRAŽENIJA FAKULTETA U BEOGRADU: Budući brucoši ove nedelje počeli polaganje prijemnih ispita

Iz godine u godinu velika je zainteresovanost svršenih srednjoškolaca za upis na Fakultet organizacionih nauka, Pravni i ETF.

Budući brucoši FON-a danas su na Beogradskom sajmu u Halama 1 i 4 polagali prijemni ispit.

- Upis kandidata vršiće se na osnovu redosleda na Konačnoj rang listi kandidata, koja se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao pravo rangiranja za status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova - navodi se na sajtu fakulteta i dodaje:

- Upis kandidata počinje 3.7.2023. a prema detaljnom rasporedu upisa koji će biti objavljen 30.6.2023. na oglasnoj tabli i na sajtu.

Navode i d kandidati koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se na vreme, Komisija za upis će nakon isteka vremena predviđenog za upis te kategorije studenata, vršiti prozivku prisutnih kandidata prema redosledu na Konačnoj rang listi i upisati nedostajući broj kandidata za tu kategoriju studiranja na tom studijskom programu.

- Maksimalan broj bodova na Preliminarnoj rang listi koje može postići kandidat je 100. Fakultet organizacionih nauka formira Preliminarnu rang listu kandidata uzimajući u obzir sledeće kriterijume: opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju (do 40 bodova); rezultat prijemnog ispita iz matematike (do 60 bodova ako je kandidat polagao samo test iz matematike ili do 36 bodova ako je polagao i test iz opšte informisanosti); rezultat prijemnog ispita iz opšte informisanosti (do 24 boda) - navodi se na sajtu.

Ističu i da će preliminarna rang lista kandidata biti objavljena 28.6.2023 na sajtu.

- Konačna rang lista kandidata biće objavljena 1.07.2023. do 21.00 sati.

Pravni fakultet u Beogradu

Na Pravnom fakultetu u Beogradu budući brucoši sutra polažu prijemni ispit po rasporedu koji će biti naknadno objavljen na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

- Jedinstvena privremena rang lista biće objavljena najkasnije do 1. jula 2023. godine, na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta. Konačna rang lista biće objavljena najkasnije do 6. jula 2023. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se na osnovu konačne rang liste, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta - navodi se na sajtu.

Elektrotehnički fakultet ETF u Beogradu

Upis na Elektrotehnički fakultet u Beogradu koji je na vrhu najtraženijih fakulteta obaviće se nakon obavljenog prijemnog ispita i objavljivanja konačnih rezultata, 3. 4 i 5. jula u prostorijama fakulteta.

