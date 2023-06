ĐORĐE MILIĆEVIĆ: Očekujem da novi ministar prosvete bude predložen do kraja sledeće nedelje

Đorđe Milićević, v. d. ministra prosvete i ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom, u intervjuu za Kurir napominje da je funkcija v. d. ministra samo privremena, dok proceduralno ne bude predložen novi ministar, što veruje da će se desiti do kraja sledeće nedelje. On pak ističe da je njegova obaveza dok tu privremenu funkciju obavlja da se postara da sistem funkcioniše.

Kako kaže, ovih dana je posvećen pripremama završnog ispita za osnovce i prijemnih ispita za srednje škole.

- Važno je da ono što nas čeka do kraja juna u školama prođe u najboljem mogućem redu, bez ikakvih problema. Takođe, investicije u prosveti ne smeju da stanu, pa ću tim povodom uskoro posetiti Sjenicu i Loznicu, gde se završavaju dva važna objekta za đake i predškolce.

Da li vas je neko zamenio na mestu ministra bez portfelja ili, što se kaže, sedite u dve fotelje?

- Pored redovnih obaveza koje imam u ministarstvu bez portfelja, zaduženom za odnose sa dijasporom, ovih dana sa saradnicima aktivno radim na pripremi Vidovdanskog sabora dijaspore, koji ćemo imati 1. i 2. jula u Beogradu, kao i tematskih letnjih kampova za više hiljada mališana iz dijaspore koji će tokom jula i avgusta boraviti u Srbiji. Ovog vikenda sam u Cirihu, gde ću svečano uručiti diplome učenicima srpskih dopunskih škola u Švajcarskoj. Dakle, obavljam obe funkcije u punom kapacitetu, ali da se malo našalim, od silnih obaveza nemam vremena da sedim ni u jednoj fotelji, a kamoli u dve.

foto: Zorana Jevtić

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je povećanje plata prosvetarima, no oni, iako to pozdravljaju, poručuju da povišice treba da budu češće i veće. Ima li prostora ubuduće za tako nešto?

- Prosečna neto zarada u prosveti u prvom kvartalu 2012. bila je 39.751 dinar, a u martu ove godine 76.911. Sa povišicama od ukupno 16 odsto koje prosvetne radnike čekaju do kraja godine, biće nešto više od 88.000 dinara. Svi ovi podaci jasno ukazuju da je Vlada Srbije i te kako posvećena poboljšanju materijalnog položaja prosvetnih radnika. I ne samo to. Rast plata u prosveti sasvim sigurno doprinosi i rastu ugleda ove profesije, koja je od najvećeg strateškog i nacionalnog značaja za budućnost naše zemlje, a nažalost, bila je zapostavljena i urušena u periodu od 2000. do 2012. Uveren sam da će ova vlada Srbije, bez obzira na to ko personalno bude vodio Ministarstvo prosvete, učiniti sve da i u narednom periodu pozitivno utiče na poboljšanje položaja i uslova zaposlenih u sektoru obrazovanja.

Bliži se polaganje male mature i prijemni ispit za fakultete. Imajući u vidu da ranije nije sve glatko prolazilo, pre svega po pitanju čuvanja testova, jesu li oni sada obezbeđeni? Da li je već sve pripremljeno za mature?

- Republička komisija za sprovođenje završnog ispita i prijemnog ispita i upisa učenika u srednju školu održala je u četvrtak sastanak, kom sam prisustvovao, i na osnovu podataka koje sam dobio, uveren sam da će sve biti sprovedeno u najboljem mogućem redu. Sastanku su prisustvovali rukovodioci školskih uprava, predsednici okružnih upisnih komisija i drugi akteri koji su uključeni u realizaciju ovog procesa. Uverio sam se da su svi oni veoma posvećeno i kvalitetno radili na realizaciji svih aktivnosti sprovedenih dosad. Očekujem da će i naredne aktivnosti biti realizovane na najbolji mogući način. Podsetio bih da su značajni partneri Ministarstva prosvete u procesu realizacije završnog ispita i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarija za informacione tehnologije i e-upravu, JP "Pošta Srbije", Fakultet organizacionih nauka, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i škole.

Pre nekoliko dana se, nažalost, dogodila tragedija, kada su se dvojica učenika udavila na Adi Ciganliji posle proslave kraja školske godine. Da li se planiraju neke mere kojima bi se ubuduće sprečilo da se tako nešto ponovi? Da li postoje kapaciteti da nadležne službe povedu računa o bezbednosti dece tih dana kada se zna da slave kraj školske godine?

- Utapanje dvojice tinejdžera u Savskom jezeru na Adi Ciganliji velika je tragedija koja je potresla Srbiju. Nažalost, iz godine u godinu imamo slične tragedije uoči početka sezone kupanja na rekama i jezerima. Ono što mi u prosvetnom sistemu možemo da uradimo jeste da kroz edukaciju i razgovor s decom preventivno ukazujemo na opasnosti i mere opreza. Što se tiče samih kupališta, za to su zadužene neke druge institucije, ali verujem da ćemo se svi maksimalno angažovati kako bismo predupredili nove tragedije. Nema ničeg vrednijeg od života dece i svako od nas mora da učini sve što je do njega da ih zaštiti.

foto: Kurir

Da li od 1. septembra, u novoj školskoj godini, đake očekuju noviteti?

- Predsednik Vučić već je najavio da, u saradnji s Filozofskim fakultetom, radimo na adaptaciji programa za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje da bismo promovisali toleranciju, nenasilje i borbu protiv nasilja. To će biti završeno do 1. septembra. Takođe, Ministarstvo prosvete pojačava rad SOS linije tako što će uz podršku Unicefa do 30. septembra organizovati dežurstva na telefonskoj SOS liniji u cilju pružanja psihosocijalne podrške učenicima, roditeljima i zaposlenima u sistemu obrazovanja. Dežurni savetnici koji će pružati podršku su psiholozi i pedagozi. Takođe, u ministarstvu pripremamo projekat "Otvorena vrata", gde će u određenom terminu jednom nedeljno svaki đak, nastavnik ili roditelj moći da dođe u Ministarstvo prosvete i razgovara s nekim od nadležnih o temama koje ga interesuju.

S obzirom na to da je ova školska godina skraćena, da li postoji mogućnost da naredna počne ranije ili će se svakako ići u škole od 1. septembra?

- Odluku o završetku drugog polugodišta školske 2022/23. godine 6. juna doneli smo u skladu s kalendarima obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole, kojima je data mogućnost odstupanja od utvrđenog broja nastavnih dana do pet odsto. Dakle, školska godina nije skraćena, nego je završena u okviru zakonski predviđenih mogućnosti. Samim tim ova odluka nikako ne utiče na početak naredne školske godine.

Sva je prilika da ćemo uskoro ići na izbore. Da li se vi i Socijalistička partija Srbije, stranka čiji ste funkcioner, već pripremate za njih i kako?

- Apsolutno sam posvećen obavezama koje imam u Vladi Srbije, a trenutno vodim dva resora i trudim se da sa svojim timom postignem najbolje rezultate. Nemam vremena niti da razmišljam o izborima, a kamoli da vodim bilo kakvu predizbornu kampanju. Što se tiče SPS, mi smo, kao ozbiljna politička partija, uvek spremni za izlazak i izbore, ali, ponavljam, trenutno ne razmišljamo o njima, već se svaki član naše partije, koja je u osnovi državotvorna, bori da u skladu sa svojim pozicijama i mogućnostima doprinese napretku naše Srbije.

Postoji li bojazan u stranci da bi ulazak SPS u najavljeni Narodni pokret, koji je inicirao Aleksandar Vučić, mogao da oslabi stranku, da bi se SPS utopio u taj pokret...? Da li je u okviru SPS bilo reči o tome i ima li protivljenja pojedinih funkcionera?

- Srbiji su u teškim trenucima najvažniji i najpotrebniji jedinstvo, stabilnost i ozbiljnost. Što se tiče Narodnog pokreta koji pominjete, potrebno je prvo da o tome razgovaraju oni koji su vlasni, a to su predsednik Aleksandar Vučić i predsednik SPS Ivica Dačić. Tek posle njihovih razgovora, kada budemo znali kakav je modalitet tog pokreta, moći ćemo i da se pojedinačno izjasnimo u okviru SPS. Svakako, uveren sam da će svaki član naše partije svoj stav prvo izneti na partijskim organima, a ne u medijima. Činjenica da je SPS već 33 godine aktivan i relevantan činilac na političkoj sceni Srbije dovoljno govori o snazi i vitalnosti naše partije.

foto: Kurir

Verujete li da ćete biti deo i buduće vlade nakon izbora?

- Kao što sam rekao, posvećen sam obavezama koje imam u Vladi Srbije i trenutno uopšte ne razmišljam niti o izborima, niti o tome gde ću biti posle njih. Verujem da će se svaka buduća vlada u Srbiji birati na osnovu volje građana iskazane na slobodnim i demokratskim izborima. Takođe sam siguran da će građani na izborima umeti da vrednuju rezultate rada svakog aktera u političkom životu Srbije.

O protestima dela opozicije Sve je usmereno ka nasilnoj promeni vlasti Kako gledate na aktuelne proteste građana, odnosno dela opozicije, i smatrate li njihove zahteve opravdanim? Ima li uslova da oni budu ispunjeni u nekom trenutku? - Protesti koji se kriju iza paravana borbe protiv nasilja u svojoj suštini nemaju nikakve veze s borbom protiv nasilja, već su isključivo orijentisani na pokušaj nasilne promene vlasti bez izbora. To potvrđuju i zahtevi onih koji organizuju te proteste, a koji su grubo zloupotrebili tragedije koje su pogodile našu zemlju i najdublja ljudska osećanja građana posle tih tragedija. Da li ste vi uopšte čuli ijedan njihov predlog kako da se zaista zaštite deca u školama, ili kako da se spreče neki novi masakri poput onih u "Ribnikaru" ili Duboni i Orašju? Na konkretne mere Vlade i predsednika republike za sprečavanje nasilja i oduzimanje nelegalnog oružja, oni odgovaraju pozivima deci da "puškama reše sudbinu Srbije" i mašu lutkom s likom Vučića koja je okačena na vešala. Zar je to borba protiv nasilja? Svi zahtevi koje možemo da čujemo na ovim protestima isključivo su političke prirode i usmereni na destabilizaciju Vlade i države. Jedino što zanima organizatore tih protesta jeste kako da se dočepaju vlasti bez izbora jer znaju da im narod na izborima nikada neće dati podršku. Uveren sam da ova glasna manjina neće uspeti da porazi pristojnu većinu građana Srbije i da će našom zemljom i ubuduće vladati demokratija, a ne ohlokratija, odnosno vladavina rulje.

Situacija na Kosovu i Metohiji Kurti sanja novi rat Ima li po vama izlaza iz aktuelne krize na Kosovu, imajući u vidu da kosovski premijer Aljbin Kurti, uprkos svim pritiscima Zapada, uporno odbija da formira ZSO i raspiše što pre izbore u četiri opštine na severu? - Vitalni interes Srbije je da sačuvamo mir na celoj našoj teritoriji i da obezbedimo sigurnost za sve naše građane, bez obzira na to gde živimo, da li u mom Valjevu ili u Zvečanu, Leposaviću, Mitrovici... Kurti jeste politički avanturista koji sanja neki novi rat, kojim bi očistio Kosmet od Srba, ne mareći ni za cenu koju bi u takvom sukobu platio i albanski narod. Pozivam sve one zapadne mentore privremene vlasti u Prištini da spreče Kurtija u ostvarenju njegovih krvoločnih snova.

Ivana Žigić