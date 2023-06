SRBIN JANKO RASPLAKAO ZEMLJAKE POSLE SCENE NA GRČKOJ PLAŽI: Ne bih da vam kvarim letovanje, ali došao je do nas, lep kao lutka

Otišli ste na more. Smeštaj nije baš onakav kakav ste zamišljali, internet puca svako malo, ležaljke su preskupe za vaš budžet. Sunce neumoljivo bije u glavu, a suncobran je, takođe, precenjen, a tek gužve na granicama... Dovoljno da vam presedne celo letovanje za koje ste mukotrpno radili cele godine. Sa druge strane, niste ni svesni koliko ste srećni.

To je u pet rečenica jedan Janko uspeo da objasni turistima, pišući svojevremeno u grupi "Grčka info", nakon susreta sa malim uličnim prodavcem u Grčkoj, koji mu je promenio dan i kojim je ostale korisnike Fejsbuka pomalo rastužio i podsetio na važnu životnu lekciju o sreći i zahvalnosti.

"Danas na plaži u Nea Iraklitsa ide mali Afrikanac od jedva deset godina, lep kao lutka i ljubazno nudi narukvice i slično. Ova košta 5 evra, uzmem je svojoj ćeri koja je njegov vršnjak. Dam mu 6 evra da ga častim, on misli da sam pogrešio i vraća mi evro. Nije lopov nego prodavac. Kažem "ne, ne, okej je", on se zahvali i ode dalje. Veće one torbe od njega, vuče ih kroz pesak na plus 30 i kusur i zarađuje za život", posmatra Janko.

Susret sa malim Afrikancem u trenutku ga je podsetio na ono što smo svi skloni vrlo brzo da zaboravimo.

foto: Grčka info printscreen

"Mi okolo po ležaljkama, uživamo, bezbrižni kao deca, a on dete sa svojim brigama. Gledam svoju ćerkicu, sina, ženu, pokušavam prvo sebi u glavi da objasnim da bih njima mogao da objasnim koliko imamo sreće. Ali ne uspevam, samo gledam tog malog kako odmiče i knedla mi u grlu.

Nisam ovo napisao da vam kvarim letovanje, nego ako ste pomislili danas da vam je smeštaj loš, plaža daleko, gužva na granici… učinilo vam se samo. Sve nam je okej, a i više od toga. I ako vam zatreba ovakva narukvica znate od koga i gde da tražite", zaključio je Janko.

Njegove reči od tada se neumorno dele Fejsbukom, korisnici su hvalili i njega i dečaka, a neki priznaju i da su pustili i pokoju suzu zbog ove priče iz Grčke.

Kurir.rs/Blic/Grčka info