"SAMO DA IH JAKO ZAGRLIM PA NEK UMREM!" Želimir godinama radi u Nemačkoj odvojen od žene i dece, a ovako je rešio da ih iznenadi!

Želimir godinama radi u Nemačkoj, zbog posla nije uspeo da letuje sa porodicom, ali je ipak uspeo na originalan način da iznenadi svoju suprugu i decu!

On se u grupi "Grčka info" pohvalio na koji način je uspeo da iznenadi svoju porodicu i to uz pomoć prijatelja, ali i Grka koji su mu rado izašli u susret.

- Želim sa vama da podelim jednu priču. Pre svega da se zahvalim divnim ljudima koji su mi pomogli da se nešto prelepo ostvari. Te ljude, ljudine upoznaćete u ovoj priči - napisao je Želimir i nastavio:

Već dugo sam u Nemačkoj. Odvojen od svoje porodice, žene, sina I ćerke. Zbog mog odsudstva I nemogućnosti da letujemo zajedno oni su odavno uplatili sebi letovanje u Platamonu. Mesec dana pre puta kod mene su u goste dosli moji divni prijatelji iz Dortmunda.

Želimir je sa svojim prijateljima došao na ideju da iznenadi porodicu na letovanju, na četiri dana.

- Imao sam let 19. juna, a moji su dolazili u Platamon 20. ujutru. E sad kreću pitanja šta I kako kad sletim uveče u 20:15. Kako stići do Platamona, bus, voz, taksi itd. Kako pronaći smeštaj blizu njihovog, da ne lutam da se brzo snađem I smestim - priseća se Želimir.

Kaže da se potom učlanio u grupu "Grčka info".

- Listajući postove i čitajući komentare vidim da mnogo ljudi preporučuje i imaju lepo misljenje o Athanasios-Sakis Makantasis. Šaljem mu poruku I objašnjavam mu sve da želim porodicu da iznenadim. Čak je iz Soluna otišao u Platamon da vidi gde će moji odsesti, zvao agenciju pa našao u tom hotelu jednog dečka Filip Kubičela koji radi za agenciju preko koje su moji rezervisali hotel - naveo je Želimir.

Plan im, je kako je objasnio, bio da pokušaju nekako da promene njihovu rezervaciju i da dobiju veću sobu.

- Kako se vreme puta približavalo tako sam ja postajao sve nervozniji. Non stop smo ja I Athanasios bili u kontaktu. Par dana pred polazak pronađem ovde u grupi lepe preporuke za Dimitrios Andonopoulos Andonopoulos vlasnika hotela. Pošaljem poruku I objasnim o čemu se radi. Čovek mi bez problema ostavi sobu. Oko 100m udaljen od mojih. Javljam Athanasiosu. Dogovorimo se da me sačeka na aerodromu I da me vozi za Platamon - priseća se Želimir.

Došao je i dan kad je Želimir stigao u Grčku, inače ovo mu je prvi put da boravi u Grčkoj.

- Ja samo vičem "Al je lepa Grčka, al je lepa Grčka", a Athanasios se samo smeje. šSetamo ulicom tik uz more, more nisam video sedam godina.

- Danima sam u kontaktu sa mojom ženom. Nema pojma, ni ona, ni deca moja šta se sprema. Ja danima joj govorim kako imam dosta posla, pa sam nervozan, pa tužan što nisam sa njima, da ne mogu se stalno javljati itd. Dok tako sedim čujem se sa Filipom on mi javlja lokaciju gde se trenutno bus nalazi - napisao je on.

Dodaje da je Filip znao za iznenađenje.

- Zamolim ga da kad stignu da kaže mom Relji da bude dobar golman kao njegov tata, a pre svega dobar čovek. Vraćam se u sobu. Znoj me obliva ne od toplote već od nervoze I uzbuđenja! Ne znam kako da ih iznenadim, a da mi žena ne padne u nesvest. Javlja Filip stigli su, javlja žena isto. Čekaju da se sobe srede pa da uđu. Pitam ženu kako su jel su srećni. Ona mi odgovara kako sam poznat i u Grčkoj jer je dečko koji ih je dočekao rekao sinu da bude dobar golman kao njegov tata, a pre svega dobar čovek. Pita jel ga poznajem - napisao je Želimir.

Rekao je da je brzo promenio temu, kako mu iznenađenje ne bi propalo.

- Planirao sam da ih iznenadim na plaži, ali šta ako me primete. Pa sam planirao da izronim pored njih ali toliki sam baksuz I nisam dobar plivač, udavicu se. Ništa, krećem sad i odmah jer hoće srce da pukne samo da ih jako zagrlim pa nek umrem. Preleteo sam sve stepenice uključio kameru I krenuo ka svojoj sreći, svojoj porodici. Snimak ne mogu kačiti jer žena kaže da zbog face koja joj je bila kad me ugledala nije fer, a I nije bila našminkana - naveo je Želimir.

Kaže da taj trenutak kad je video svoju porodicu i kad su mu deca vrisnula "tajo" nikad neće zaboraviti.

- Ta četiri dana je ugravirano zauvek u sva naša srca! - napisao je Želimir na kraju svoje objave.

Njegova objava oduševila je brojne korisnike društvenih mreža, koji su za njega imali samo reči hvale.

