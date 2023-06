DA NE BUDE ODMOR - HOROR, PRATITE SAVETE STRUČNJAKA: Kako se pripremiti i šta je JEDINA ZAŠTITA U NEPREDVIĐENIM OKOLNOSTIMA?

Sezona je godišnjih odmora. Krećete na put, spakovali ste sve, dokumenta ste poneli, i samo hoćete da odete na svoj zasluženi odmor, ali pripremite se i na neprijatnosti koje vas mogu očekivati kako na granici, tako i u samoj zemlji u kojoj letujete.

foto: Shutterstock

Grčka važi za jednu od omiljenih destinacija za letovanje spskih turista. Međutim ovih dana je javnost šokirala vest da je devojčicu u poznatom grčkom letovalištu ubola otrovna riba, kao i da je viđena ogromna ajkula u Grčkoj. Bilo je slučajeva da ukoliko građani nisu platili neku kaznu za prekršaj, nisu mogli da uđu u Grčku, a neki su se čak našli i na poternici.

foto: Kurir tv

O ovim i mnogim drugim neprijatnostima tokom letovanja govorio je Milan Lainović iz YUTA-e.

On je preporučio da ljudi pogledaju pasoše i podsetio da je rok do boravka u stranim zemljama 6 meseci.

- Dešava se često da pasoš istekne, tako da se to mora proveriti, uvek potenciramo da putnici uplate putno osiguranje. Uvek poručujemo i da ljudi budu obazrivi i gde će se kupati. Na svim plažama koje su označene ne bi trebalo da bude problema, ali to je od slučaja do slučaja... - kaže Lainović.

02:19 ŠTA TREBA OBAVEZNO DA PROVERIMO PRED PUT?

Preduslovi su takođe, da se pridržavaju svih propisa država kroz koje prolaze.

- Kao prvo proverite da li su vam vozila ispravna, ako putujete autombliom da se setite da poštujete različite propise u državama kroz koje prolazite... Uvedena su rigoroznija pravila za parkiranje, posebno u Grčkoj, a to prvo proverite pre nego što rezervišete smeštaj - rekao je Lainović i još jednom ponovio:

- Za svaku situaciju morate da imate putno osiguranje, to uključuje sve što vam se desi!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.