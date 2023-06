"BEOGRAD ĆE BITI RASTEREĆEN ZA 30.000 VOZILA DNEVNO" Generalni direktor "Srbijatransporta" Goran Aleksić o značaju nove obilaznice

Obilaznica od tunela Straževica do Bubanj Potoka otvorena je juče za saobraćaj u 9 časova.

Vozači će od Batajnice do Bubanj potoka stizati za 23 minuta.

Planira se i izgradnja nastavka obilaznice, tzv. sektora C, od Bubanj potoka do Vinče i Pančeva, uključujući i novi most preko Dunava, čime će cela obilaznica biti duga oko 69 kilometara.

Radovi bi trebalo da počnu tokom sledeće godine, budući da se očekuje da projekti budu završeni na proleće. Prvo će se, kako je najavljeno, raditi tuneli, pa most, a onda auto-put između.

Značaj izgradnje nove obilaznice predstavio je generalni direktor "Srbijatransporta", Goran Aleksić u emisiji "Puls Srbije".

Očekuje se preusmerenje velkog broja teretnih i putničkih vozila, započinje razgovor Aleksić.

- Teretna, tranzitna i putnička vozila moći će za kratko vreme da idu izvan grada Beograda. I to je važno i sa aspekta bezbednosti i zagađenja. Preko 150.000 vozila dnevno prolazi kroz grad. Očekuje se da će oko 30.000 vozila preći na obilaznicu i da će preko 6.500 kamiona prolaziti obilaznicom. Kada koridor bude uređen imaće veliki značaj i za međunarodni vozila - rekao je Aleksić.

Istakao je odličnu poziciju Beograda.

- Kada poraste tranzitni saobraćaj on će svakako povući sa sobom određene investitore. Transport je u funkciji privrede. Efikasan transport, funkcionalan i jeftin je odlična podrška privrednim sistemima. Uslov kvaliteta su logistički troškovi i lanci snabdevanja. Izgradnja infrastrukture dobija punu efikasnost kada su proizvodni kapaciteti u pitanju - kazao je.

Zaobilaznica će vezati istočni deo Srbije, Rumuniju i novi autoput do Vršca i Zrenjanina, Pančeva, nastavio je Aleksić.

- Slika Srbije se značajno menja. Time će se potpuno izmestiti železnički saobraćaj iz Beograda. Srbija će postati centar gde se okupljaju svi saobraćajni putevi. Intenzivno se radi na terminalima aerodroma, da se železnička stanica gradi, da se pravi nova beogradska autobuska stanica... Sada sistemski to treba povezati i u unapređenju transporta i terminala - rekao je i pohvalio rad Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture.

- Zajedničkim radom mi pravimo efikasne sisteme koji su u funkciji razvoja celog društva.

Na pitanje voditeljke Milice Marković šta znači izmeštanje železnice, Aleksić odgovara, da je to upravo izmeštanje železničkog saobraćaja iz samog grada.

- Imamo prugu kojom se vozi roba koja ide put Pančeva, ali kada se uradi obilaznica, teretni saobraćaj će biti potpuno izmešten iz grada Beograda. Ta deonica će se dugo raditi, ali je od velikog značaja za svet oko nas. Za dve, tri nedelje videćemo kako obilaznica izgleda - istakao je Aleksić.

Pojasnio je koja će biti ograničenja za vozila.

- Obilaznica je važna za bezbednost saobraćaja. Kamioni će ići 80 -100 kilometara na sat, a putnička do 120 km/h - rekao je.

Njegovo mišljenje je da će za kratko vreme ovaj projekat pokazati svoj uticaj na kompletan društveni i privredni sistem Srbije.

