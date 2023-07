LJUDI SE SVE VIŠE ŽALE NA OVA 4 SIMPTOMA, NIKO NE ZNA ŠTA JE: Srbijom hara misteriozni virus: "Nikad nisam bila ovako bolesna"

Jak bol u grlu, promuklost, gubitak glasa blaga temperatura, malaksalost, samo su neki od simptoma koji već nedeljama more građane. Mnogi se pitaju da li je u pitanju neki specifičan virus koji hara, ili kovid sada daje drigačije manifestacije?

Odgovor je "ne" u oba slučaja, jer je u pitanju miksovana infekcija.

Kako stručnjaci objašnjavaju bez obzira što je leto uglavnom rezervisano za stomačne viruse, još uvek su u opticaju i virusi koji mogu praviti ovakve probleme.

Naime, još uvek su respiratorne infekcije prisutne, i to mešanog tipa, respiratorni virusi, enterovirusi, dok bakterije pneumok, streptokok i stafilokok i kod dece i kod odraslih mogu izazvati upravo promuklost.

Ljiljana V. iz Beograda, objašnjava da već 10 dana ima problem sa grlom, te da je sve krenulo iznenada praćeno sa blagom temperaturom. Kako objašnjava, sve traje već desetak dana.

foto: Shutterstock

- Prvo je počelo grlo da me boli, zatim sam ostala bez glasa, imala sam temperaturu neku blagu, bole me zglobovi i ramena. Uzimala sam dva dana vitamine i minerale misleći da je virus, ali kako je stanje ostalo nepromenjeno onda sam dobila antibiotik. Lekar kaže da je u pitanju miksovana infekcija, ali definitivno je nešto zarazno jer sada i moj sin ima taj isti problem. Lekar mi je savetovao da ponovimo laboratoriju jer iskreno, nikada nisam bila ovoliko dugo bolesna - kaže sagovornica.

Takođe i Ana J. objašnjava da je imala slične tegobe, bolovi u grlu, gubljenje glasa i sve praćeno sa blagom temperaturom. U njenom slučaju sve je trajalo pet dana, ali je u nastavku usledio i stomačni virus.

- Prvo me je bolelo grlo nekoliko dana, a onda sam ostala bez glasa. Uzimala sam vitamine i minerale i dosta tečnosti, kao i voća i povrća. Pastile su mi pomogle da malo ublažim bol, ali trajalo je nekih nedelju dana. CRP je bio oko 11, što nije daleko od normalne, jer je u redu do 5. Neka blaga temperatura do 37, 5 je sve vreme bila prisutna. Čim se to završilo, krenuo je stomačni virus pa sam još pet, šest dana ležala. Lekari kažu da sada osim stomačnog ima još uvek i tih miksovanih infekcija i da to nema veze sa koronom - dodaje naša sagovornica.

Dominantan je stomačni virus ali ima i drugih infekcija

U letnjem periodu počinju da dominiraju crevne infekcije, ali svako pravilo ima izuzetak, a razlog tome je i vreme koje je toplo - hladno. Klima je ove godine nešto drugačija, a i kolektivno nam je sada osetljiviji imuni sistem, što rezultira čestim oboljenjima.

Dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula kaže da se promuklosti može javiti kod neadekvatnog lečenja, ali da je u ovom momentu dominantan stomačni virus. Što se kovida tiče, infekcije se retko kad javljaju.

- To je takozvana promuklost koja se javlja kod onih ljudi koji se ne leče adekvatno i onda kada se ne leče dolazi do promuklosti, a promuklost prouzrokuje da čovek izgubi glas. Sad su aktuelni stomačni virus, počelo je leto, ljudi ne peru hranu adekvatno, pogotovo povrće koje je se tretira sa pesticidima. Onda imamo ljude koji se izlažu suncu i dolazi do nekih alergija koje uzrokuju temperaturu i promene, i taj virus usled temperature pravi osip po koži. Onda oni dobiju temperaturu ne znajući o čemu se radi. Stomačni virus je u 90 odsto slučajeva, što se kovida tiče tu nam se javi dvoje, troje ljudi - objašnjava dr Stojanović.

foto: Shutterstock

Prema rečima lekara, kovid je gotov u smislu masovnosti. Može dati blage simptome slične prehladi koja prođe brzo. Takođe, koronu treba pratiti kod starijih i hroničnih, kod svih ostalih ona već duže vreme ne predstavlja nikakvu opasnost.

Batut: Nizak intenzitet učestalosti

Ipak, kako kažu u "Batutu" podaci iz nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama ukazuju na nizak intenzitet učestalosti ovih bolesti što odgovara očekivanoj situaciji za topli period godine.

- Nisu prijavljene epidemije ovih infekcija u kolektivima. Kada je u pitanju COVID-19, uočava se kontinuirani trend smanjivanja učestalosti ove infekcije. Isti trendovi se registruju i u drugim zemljama regiona i u Evropi - navode u Institutu.

(Kurir.rs/Blic)