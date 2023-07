EVO KOJA JE KAZNA ZA ONE KOJI PREKRŠE MERU ZABRANE PRILASKA! Advokat otkrila kako žrtva treba da reaguje u susretu sa nasilnikom

Broj hitnih mera udaljavanja iz stana i zabrane prilaska žrtvi porodičnog nasilja premašio je 11 hiljada od početka ove godine. Međutim, nedavno ubistvo jedne devojke u Novom Sadu i uznemiravajuća svedočanstva žena na društvenim mrežama koje su zlostavljane od strane bivših partnera ponovno postavljaju pitanje o efektivnosti ovih mera i zašto žrtve i dalje žive u strahu.

Vanja Macanović, advokat iz Autonomnog ženskog centra, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je govorila je o merama zabrane prilaska i šta se dešava kada se žrtva i osoba kojoj je mera izrečena sretnu.

- Može se desiti situacija da se slučajno sretnu na ulici, ali onaj kome je mera izrečena je dužan da se okrene i ode na drugu stranu. Da pokaže da mu nije bila namera da prilazi, već da se desilo i da on odlazi na drugu stranu. Ili slučajno se desi da uđu u isti autobus. U momentu kada shvati onaj kome je mera izrečena je dužan da napusti autobus. Ali ne može da bude slučajno ako on njoj priđe na ulici ili u autobusu. To više nije slučajno i to je jasno da je namera - rekla je Macanović.

Advokat je takođe otkrila kakva je kazna za prekršaj povrede mere zabrane prilaska.

- Kada je u pitanju ta hitna mera po Zakonu sprečavanja nasilja u porodici, onda ide prekršajni postupak i maksimalna kazna je do 60 dana prekršajnog zatvor - istakla je Macanović.

