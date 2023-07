MISTERIJA U MIRIJEVU, LUKA JAVIO MAMI DA JE PRETUČEN PA NESTAO BEZ TRAGA Jeste li ga videli? Ima crnu majicu i teksas bermude FOTO

BEOGRAD - Mladi Luka B., srednjoškolac i tinejdžer od 16 godina nestao je juče u Mirijevu

Na sebi je imao crnu majicu sa zelenim detaljima, teksas bermude i crno-plave patike, može se pročitati na sajtu Nestali Srbija.

Dečak je visok 187 cm, ima 83 kg, crnomanjast je, crnih očiju i crne kose, a poslednji put se čuo s mamom u 23.30 sati kojoj je rekao da je u beogradskom naselju Mirijevo i da je pretučen?! Odmah potom telefon mu je bio nedostupan.

Navodno je bio sa dva drugara u jednom kafiću u ulici Vojislava Ilića kada su im se pridružile dve drugarice, a on navodno otišao oko 21.30 sati, kako tvrde njegovi drugari jer je "rekao da ga mama zove da ide kući".

foto: Nestali Srbija Printscreen

- Zvala sam ga bezbroj puta, dobila sam ga u 23.29 i rekao mi je doslovno mama prebili su me neki stariji momci sa bradom, iz čista mira, ja sam ga pitala gde si, kaže u Mirijevu blizu babe, pitam jel možeš da odeš do babe koja tu živi on na to odgovara, pa dobro. Nakon toga nema više kontakta - ispričala je njegova očajna majka, prenosi sajt Nestali Srbija.

Kurir.rs/Nestali Srbija