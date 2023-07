POZNATI DR OTKRIO ZABRINJAVAJUĆU STVAR: "Ljudi mesecima kašlju bez objašnjenja, ne možete da utvrdite šta je!" LEKARI SU ZBUNJENI!

Tokom velikih vrućina disanje kod mnogih građana, kako mladih, tako i starih, posebno je otežano. Pulmolog dr Vojislav Radosavljević ističe da se oni, koji su uslovno rečeno zdravi, a imaju problem sa otežanim disanjem, obavezno jave lekaru kako bi se utvrdilo da li je u pitanju postkovid sindrom.

Mnogo je nejasnih postkovid sindroma koji, nakon završetka pandemije koronavirusa u svetu, zbunjuju lekare.

Dr Vojislav Radosavljević foto: Promo

Prema rečima pulmologa dr Vojislava Radosavljevića, važno je razdeliti taj simptom u zavisnosti kod koga se javlja.

- Ako je neko mlađe populacije jako je bitno da isprati taj simptom bez mnogo drame i nema potrebe previše se baviti time. Nije isto ako se ovakvi simptomi jave u senzitivnim populacijama, kod ljudi koji su stari i oboleli od plućnih bolesti, onih koji imaju preko 65 godina i deca. Hronični bolesnici treba da se jave lekaru, ukoliko im dopunska terapija ne pomaže - kaže dr Radosavljević.

Simptomi postkovid sindroma

- Bol u plućima je vezan sa nedovoljnom oksiginacijom. Hteo bih da ukažem svima, a posebno onima koji su uslovno rečeno zdravi, mnogo je nejasnih stanja koje se javljaju u postkovid vremenu koje se klasifikuju kao postkovid sindrom, a posledica su preležanog kovida na nogama, lakšeg ili težeg oblika - kaže dr Radosavljević.

Prema njegovim rečima, nakon pandemije korone, javljaju se simptomi koji zbunjuju lekare.

- Često me zbunjuje situacija da ljudi imaju imunološke probleme. Česte pojave herpes zostera niotkuda, to su one mali plikovi sa vodom, imunološki problemi da su ljudi bolesni po nekoliko meseci bez objašnjenja, isto tako da kašlju bez objašnjena. Imate ljude koji se žale na tegobe koje dugo traju, a u momentu pregleda nemate nikakav objektivni status da kažete - da to je to, to ćemo da lečimo. Posmatrate kakav je kovid imao, ali čak nije ni to konkluzivno. Nema dijagnostike, vi sve što uradite ne vidite ništa, a čovek kaže da i dalje kašlje - kaže dr Radosavljević.

Higijena disanja

- Pokazalo se da pre korone fizikalni sistem i rehabilitacija u lečenju pluća je postojao, ali je bio u zamiranju. Pamtim vreme kada je fizikalna rehabilitacija pluća bila na visokom nivou, gde su postojali terapeuti koji su se samo bavili fizikalnom terapijom, odnosno, učenjem naših pacijenata kvalitetnim vežbama za disanje. Nakon kovida se pokazalo da mehanika disanja i razvoj plućne muskulature može pomoći pacijentima nakon kovida i mislim da je jako važno da svaki pacijent odvoji neko vreme za higijenu disanja. Deset dubokih udaha i izdaha u jednom minutu. Onda uradite sa rukama podignutim, sa rukama spuštenim, u različitim položajima, to je apsolutno blagotvorno - kaže dr Radosavljević.

Ranije se pisalo da su klima uređaji pravi izvor virusa i bakterija, a prema rečima dr Radosavljevića, to je naučno i dokazano.

- Ranije se pričalo da klima prenosi koksaki i legionelu, to je naučno dokazano. Legionela je podvrsta bakterija koja se potpuno atipično ponaša u našem okruženju. Iako kod nas nije bila toliko česta, kao posledica loše higijene klima uređaja sve je češća i češća. Tu je ceo paket bakterija koji se nalazi u tim klima uređajima, svi koksaki virusi, svi ti bataljoni različitih infekata se nalaze u klima uređajima. Ako je neko imao oslabljen imunitet, taj agens se ukači na vaš organizam i to je zaista ozbiljan problem. Manji je rizik da se zakači virus u stanu, nego u korporacijskim klimatizovanim prostorijama - kaže dr Radosavljević za "Prva" TV .

Kurir.rs/Blic/Prva TV