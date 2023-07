NIGERIJAC DOŠAO NA MASTER U SRBIJU PA SE ŠOKIRAO: "Iznenađen sam jednim postupkom mladih ovde, kad ih vidim dođe mi da..." (FOTO)

Muhamad Salihu (27) je mladić iz Nigerije koji je nedavno došao da studira u Beogradu. Ovaj mladić upisao je, zahvaljujući stipendiji, master studije na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a kako je rekao u razgovoru za Kurir, voleo bih da ovde dobije posao i ostane!

Stipendiju za studiranje je dobio po šemi bilateralnih sporazuma, a opredelio se za primenjenu i kompjutersku fiziku. U Nigeriji je diplomirao sa prvom klasom, za sada kaže ima sve desetke na ispitima. Kada je konkurisao birao je između fakulteta u Mađarskoj i u Srbiji, ali se opredelio za našu zemlju.

Stipendija

- Ovde mi je lepo, doduše razdvojenost sa porodicom mi baš teško pada, ali ovo je za moje dobro. Ovde sam došao iz dobrog razloga, sa porodicom se čujem često. Nedostaju mi, u početku je bilo jako teško, čak sam hteo i da odustanem, ali ipak nisam, vreme i vežbanje mi olakšavaju - priča Muhamad za Kurir, koji inače stanuje u studentskom domu.

Muhamad na snegu u Beogradu foto: Privatna Arhiva

Ovde studira i na engleskom i na srpskom jeziku, prihvaćen je i ima dobre uslove.

- To je jednogodišnji program, počeli smo u novembru, možda ću završiti u novembru ili januaru. Želim više da učim kako bih ovde dobio stipendiju ili posao, želja mi je da predajem na fakultetu ili da radim u nekoj firmi u struci. Tako ću svojim primerom pomoći mnogim ljudima u svojoj zemlji. Ukoliko bih dobio posao, ostao bih ovde. Ovde mi se jako dopada, posebno odnos ljudi. Ljudi u Beogradu žele da znaju više o meni i mojoj zemlji, nema rasizma, a to je bio moj strah pre dolaska - priča nam ovaj mladić iz Nigerije.

Muhamad Salihu došao je na master studije u Beograd foto: Privatna Arhiva

Kuhinja

Kako kaže, kada pravi pauzu u pisanju master rada, voli sa pijateljima koje je stekao ovde da ide na kafe, ali i u bioskop.

- Ovde upoznajem divne ljude. Uvek žele da pričam na srpskom što meni pomaže da naučim mnogo. Prijatelji me vode u obilazak grada i pokazuju mi istorijska mesta. Inače volim zimu, zato mi je ovde super, kod nas je zimi oko 17 stepeni, a ja volim kišu i sneg. Ovde me je iznenadilo i to koliko mladi ljudi ulaze u brak, to je promenilo moje mišljenje. Kad vidimo koliko se venčavaju, dođe mi da se pridružim njihovom slavlju - priča nam Salihu.

Muhamad Salihu foto: Privatna Arhiva

Fakultet u Nigeriji teži Ovde je dobro što ima više ispitnih rokova Muhamadu kaže i da je fakultet u Beogradu nešto lakši nego u Nigeriji. - Tamo se ispit daje u jednom semestru, ako ga propustite ili ne položite morate da sačekate do sledeće godine u isto vreme, a ovde je dobro što ima više rokova. Profesori su ovde kao i drugi ljudi, svaki se razlikuje, imaju svoje stavove i imaju izazove prema nama što se tiče jezika i svega, ali ipak moramo učinite sve što je potrebno da bismo dobili ono što želimo - poručuje on.

Dodaje da mu se dopada i sprska kuhinja, odnosno ona koju jede u studentskoj menzi.

- Sviđa mi se grašak, pile, sutlijaš, volim da jedem i pasulj. Sarme još nisam probao!

Kurir.rs/ Mina Branković