"OVO JE POLJOPRIVREDNICIMA DODATNO ZAGORČALO ŽIVOT" Agroekonomista o nesagledivoj razmeri štete: IMAMO 3 OSNOVNE MERE ZAŠTITE

Šteta po useve od oluje i kako planirati u novim klimatskim uslovima je još uvek nesaglediva.

Gost emisije "Puls Srbije" Milan Prostran agroekonomista, pričao je danas o tome sa voditeljima Milošem Anđelkovićem i Milicom Marković.

Podsetio je da proizvodnja poljoprivrede ječma i raži tek pristiže.

- Zabrinuti su potrošači jer je došlo do velikih oscilacija. Sada ih je udarilo i jedno i drugo, a da ne ulazimo u pojedinačne proizvode, veoma je trusno područje i u svetu i kod nas. Ovo brine i državu zbog inflacije, a posebno su zabrinute monetarne vlasti. Imaće ovo uticaja na cene, a sada kada odete vidite da su visoke cene - kaže Prostran i pojašnjava zašto nije optimista:

- Ovo će ostaviti traga i uticaja na cenovnu politiku, ali će proizvođači pokušavati da kompenzuju ovaj gubitak. MI nismo završili proizvodnu godinu i još ćemo se baviti kišama i olujama. To je sudbina s kojom se moramo sresti, ali mi nećemo imati problem, jedino ćemo imati manjih količina za izboz - smatra Prostran.

Mi smo, dopunjuje on, veoma snalažljivi na tržištu i neće biti oskudice za građane Srbije.

- Mi smo doveli u probleme stočarske i poljoprivredne proizvoiđače i dužni smo da ih ohrabrimo da nastave da se bave ovim poslom. Proizvođači će uvek imati kupce, ali moraju se cenovno približiti... Šta raditi u ovako surovim klimatskim promenama? - pita se Prostran.

On je predložio naki vid predupređivanja eventualne štete.

- Poplavama se moramo više baviti. Moramo da očistimo naše kanale. Imamo tri velika sistema u Srbiji. Te sisteme koji su izgrađeni moramo očistiti da bismo se zašititili od poplava, nas je više ugušilo đubre, nego voda. Zatim, vatrozaštitini pojasi, i ranije su se znale u tehnologijama, njima se štitila ekologija i pre svega kultura. Onda, protivgradna zaštita. Mi koristimo samo sistem raketa, a postoji nekoliko značajnih studija, od kojih su mobilni sistemi, i to su neke tri osnovne stvari. Mi sada imamo mreže za grad, a u Italiji su plodovi pokriveni čeličnim žicama i mrežama, koje mogu mnogo bolje da se odupru od grada. Jeste skuplje, ali štiti - predlaže Prostran.

Afrička kuga kod svinja je takođe opasnost koja je "napala" i kako kaže Porstran, dodatno zagorčala život poljoprivrednika.

- Od ove kuge je stradalo stočarstvo od Kine do ovamo i ona se jedino lečči ubijanjem svinja. Mi smo do pre 2 godine, se borili vakcinacijom, a mi smo morali da ukinemo tu vrstu zaštite jer ostaju u mesu ostaci, pa smo zbog EU to ukinuli. Svinja kao živo biće je izuzetno osetljiva. Izuzetno sam poštovao one direktore koji ne dozvoljavaju da uopšte ulazite u farmu svinja. One su jako osetljive od bolesti. I čak savremene rase svinja su osetljive na infarkt! Znači sve mere se moraju primeniti da ne bi dolazilo do ovoga! Ovo će ostaviti probleme i na cene - upozorio je Prostran.

