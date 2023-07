MALA GREŠKA MOŽE SKUPO DA KOŠTA! Stručnjak: Traktor je jedna od najopasnijih radnih mašina, a evo šta je GLAVNI RAZLOG

Poslovi koje poljoprivrednici obavljaju traktorom ne zavise od godišnjeg doba niti poljoprivredne sezone. Traktorima se radi stalno, u polju, u šumi, koriste se kao prevozno sredstvo.

Tokom vožnje momenat nepažnje može koštati veoma skupo, a nažalost neretko se dešava da se ti incidenti završavaju smrtnim ishodom.

Poljoprivrednik Ivan Milojević iz čačanskog sela Baluga veći deo svog radnog vremena provede na traktoru. Iako mu je vožnja traktora već odavno postala rutina, kaže da svaki put kada krene u njivu, najveći saveznici su mu opreznost i pažljivost.

Pamet u glavu, ne juriti i najgore kad posava postane rutina. To je najbitnije. Znači, najvažnija je opreznost. I to je to. Mala greška može skupo da košta - upozorio je Milojević.

Prema rečima stručnjaka, traktor se smatra jednom od najopasnih radnih mašina, pre svega zbog vožnje po neadekvatnim putevima, ali i zbog priključnih mašina, koje dodatno mogu napraviti probleme i ugroziti bezbednost učasnika u saobraćaju.

- Prvo, izuzetno visoko težište samog vozila. Drugo, mali raspon, posebno upravljačkih, prednjih točkova. I treće, kočenje samo na zadnim točkovima. Posebno opterećenje su im radni priključci koji destabilizuju kretanje tih vozila. A najteži faktor koji to opterećuje, to je kretanje po neadekvatnim putnim pravcima - tvrdi Rodovljub Skerlić član Gradskog veća za bezbednost saobraćaja.

Uprkos apelima nadležnih, statistički podaci su poražavajući, jer prema njima godišnje vozeći traktor, samo na javnim putevima nastrada između 20 i 30 ljudi.

