Ministarstvo zdravlja je iznelo da postoji najveći deficit u čak 11 grana, među kojima su anesteziologija, opšta medicina, radiologija i pedijatrija.

Postavlja se pitanje ko će nas lečiti?

Ovim pitanjem poveli su razgovor u jutarnjem programu Redakcija dr Vanja Milošević, ginekolog i prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu (viber).

foto: Kurir tv

Trenutno se radi na strategiji kako rešiti sve te probleme, određeni broj godina napravio jde sve ove posledice.

05:25 OVO ĆE BITI GORUĆI PROBLEM, A POSLEDICE OSEĆAMO VEĆ SADA Dr Milošević o odlasku mladih doktora iz Srbije: To je OSNOVNI RAZLOG

O kakvim tačno posledicama je reč razjasnio je dr Milošević.

- Ako u nekim zemljama, poput Nemačke, neke zdravstvene vlasti cene to što ste vi lekar, medicinska sestra, rendgen tehničar i to ozbiljno vrednuju i pritom poštuju ono što radite, onda zašto to nije slučaj i kod nas? Znači, nije logično, a ako ništa drugo, onda barem moralno, da ovako ljude ne osuđujemo što su otišli. A sada se postavlja još jedno drugo moralno pitanje - rekao je Milošević, nastavivši:

- Mi smo, bar većina od nas, školovani da bismo pomagali svom narodu. Nema uzvišenije profesije, nema časnijeg posla. Uglavnom, ja često volim da kažem da, bez jasne vizije koliko će to biti vrednovano, mi smo uspeli nekim entuzijazmom, nekom željom, nekom empatijom koju imamo prema svom narodu da to nekako i nadoknadimo. Mislim da je to osnovni razlog, mnogo više vredi u inostranstvu nego kod nas.

On je istakao da je finansijski aspekt ono što mlade ljude odvodi iz Srbije.

- Da se u ovoj zemlji jedan lekar, jedan profesor univerziteta, jedna medicinska sestra, jedan rendgen tehničar, najviše plaćaju, koliko god to bilo, to bi bila neka vrsta moralne satisfakcije. Znate, svi smo svesni okruženja u kojem živimo..Ono što je moja poruka, jeste da uz natalitet, ovo će biti gorući problem. Jer mi ćemo sigurno obrazovati i edukovati određeni broj mladih ljudi, ali plašim se za koga? Za koga ćemo ih edukovati, za koga ćemo ih obrazovati? Za koga ćemo ih školovati? Znate, uglavnom što je najgore, odlaze iskusne sestre, iskusni tehničari, iskusni lekari, čak i oni koji su na samom početku karijere. Ali se osećajuposledice svega toga već sada... - upozorio je Milošević.

