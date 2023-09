RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE! STIŽU NEPOGODE, PALI SE METEO ALARM! Ovi delovi Srbije biće na udaru, evo kada se očekuje NEVREME

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, najavljuje u svojoj prognozi Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra ponegde kratkotrajna magla. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša od 29 do 31 stepen.

Inače, RHMZ je izdao novo upozorenje zbog nevremena koje se očekuje. Naime, plјuskovi i grmlјavine koji se, kao lokalna pojava, u nedelјu očekuju već od sredine dana u Vojvodini, u večernjim satima će se intenzivirati najpre u zapadnoj Srbiji, a u toku noći i u ponedelјak i u ostalim krajevima koji se nalaze južno od Save i Dunava, uslovlјavajući količine od 20 do 50 mm, lokalno i više.

Prognoza za naredna tri dana

Nedelja

U prvom delu dana pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se prvo u Vojvodini, dok će se grmljavinski razvoji intenzivirati uveče u zapadnoj Srbiji, a u toku noći i u ostalim krajevima koji se nalaze južno od Save i Dunava. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša od 28 do 32 stepena. Na snazi će biti žuti i narandžasti meteo alarm, i to u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, zbog visokih temperatura, obilnih padavina i grmljavinskih nepodoga.

Ponedeljak

U Vojvodini prestanak padavina uz delimično razvedravanje. U ostalim krajevima promenljivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u zapadnim, centralnim i južnim krajevima biti mestimično obilniji (od 20 do 50 mm, lokalno i više). Vetar jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 13 do 18 stepeni, a najviša od 20 stepeni na jugu do 26 stepeni na severu Srbije. Na Kosovu i Metohiji će na snazi biti narandžasti meteo alarm, zbog obilnih padavina i grmljavinskih nepogoda.

Utorak

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pojava kiše ili kratkotrajnog pljuska očekuje se još ponegde u centralnoj i južnoj Srbiji sredinom dana i posle podne. Duvaće slab i umeren, na planinama jak severoistočni vetar. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni.

