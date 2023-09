"VAZDUŠNA PUŠKA JE DOSTUPNA SVIMA UZ LIČNU KARTU, TO MORA DA SE PROMENI!" Stručnjaci: Nije smrtonosna, ali se može da uradi OVO

Iako uglavnom nije smrtonosna, neadekvatno i nesavesno rukovanje vazdušnom puškom može naneti teže povrede. Poseban problem je i to što je dostupna i jeftinija od vatrenog oružja.

Vazdušno oružje svrstava se C i D kategoriju, što podrazumeva da sam korisnik savesno i odgovorno rukuje vazdušnim oružjem kako bi izbegao zakonske sankcije.

- Kategorija C podrazumeva da je to oružje iznad određenog kalibra koje iznad određene snage, odnosno projektila. Samim tim, to oružje u C kategoriji bi moralo da se prijavi vašoj policijskoj upravi, da biste mogli da kažemo da se zna da ga vi posedujete. Kupuje se sa ličnom kartom u prodavnici, gde vama naravno prodavac uvek kaže da vam račune, da sve i kaže da imate osam dana zakonski rok da to oružje prijavite - rekao je Ivan Urošević, licencirani instruktor za rukovanje vatrenim oružjem, i dodao:

- Oružje iz kategorije D je nešto što bi mi više onako, podrazumevali pod klasično vazdušno oružje, koje ne podrazumeva da ga vi registrujete, odnosno, da kažemo prijavite policijskoj upravi nego podrazumeva da ste ga samo kupili opet ponavljam uz samo ličnu kartu.

Nabavka vazdušnog oružja C i D kategorije ne podrazumeva nikakvu ni lekarsku ni terensku proveru, što bi sve to, uključujući i obuku, podrazumevalo nabavku vatrenog oružja.

- Kako uopšte ide kontrola naoružanja, tako će se verovatno vršiti i kontrola vazdušnog oružja, pogotovo jer smo videli u zadnje vreme da se dešavaju slučajevi povređivanja i vazdušnim oružjem. Treba reći da je ranijim zakonom pre ovog koji je sada na snazi vazdušno oružje tretirano kao i svako drugo oružje i trebala je i nabavna dozvola i sve drugo i taj deo je liberalizovan i pitanje je da li će tako i u budućnosti ostati - rekao je Branko Bogdanović, urednik portala "Oružje online".

Stručnjaci apeluju na korisnike oružja da ga čuvaju na bezbednom mestu i odgovorno rukuju.

