SRBI UPLATILI ODMOR U GRČKOJ, ŠOKIRALI SE KAD SU STIGLI: Ono što im je vlasnica vile rekla ih je razbesnelo! Oglasila se AGENCIJA

Grupa srpskih turista koja je stigla u Pefkohori na letovanje na ulazu u smeštaj je saznala da ne može odmah da uđe u sobe jer navodno turistrička agencija nije ništa uplatila vili.

Na ovu neprijatnost ukazali su naši turisti članovi Fejsbuk grupe "Grčka - za turiste" u objavi u kojoj su napisali kako su proveli prve sate letovanja.

- Upravo danas, vratili se iz Pefkohorija. Letovanje preko Barcina. Nikada gore, pa zato i pišem, možda nekome bude od koristi. Ne znam ko je veće razočarenja, da li smeštaj o kome sam čitala samo pozitivne komentare ili agencija Barcino. Odmah po dolasku, 30.avgusta oko devet sati ujutru, sačekala nas je vlasnica vile, rekavši da nas neće pustiti u studije jer joj agencija Barcino nije uplatila - navodi se u objavi i dodaje:

- Uzalud što smo mi, konkretno, celokupan iznos uplatili još 1. oktobra 2022.godine. Čak nije dozvolila da koristimo ni toalet koji je bio predviđen za korišćenje poslednjeg i verovatno prvog dana, dok se putnici ne smeste u svoje studije. Zvali smo predstavnike agencije koji su krajnje neprofesionalni i drski. Njihovi saveti su idite u kafić ako vam treba WC, Ivan se pitao šta hoćemo, ulazak u sobe je po ugovoru do 15:30 sati. Nije problem vreme ulaska u studie, već zabrana ulaska od strane vlasnice.

U nastavku objave piše i da su sobe bile očišćene, ostale su još dve.

- Pomoć su nam nudili Srbi koji su od ranije tu smešteni, iznosili nam vodu i nudili ako je nekom potreban toalet. Krajnje nekorektan odnos vlasnice prema gostima. Njihovi međusobni odnosi su regulisani ugovorom, pa ako već nije htela da nas primi, trebala je to da reguliše sa agencijom pre našeg dolaska - navodi se u objavi.

Takođe, dodaje se i da su poslednjeg dana napustili smeštaj u devet sati, dok je polazak bio planiran za 18 sati, a onda pomeren za 20 časova iz tehničkih razloga.

- Zajednički wc zaključan, iako u ponudi agencije piše da je obezbeđeno njegovo korišćenje zadnjeg dana. Potucali smo se po restoranima i pomogle su nam dve gospođe iz Zemuna, koje smo upoznali dan pre, primivši nas u svoj apartman da se presvučemo i odmorimo. Da sve bude još gore, pri povratku, u Vranju nam se pokvario autobus. Naravno, za ružno vreme i kvar autobusa nije kriva agencija, dešava se. Zahvaljujući kontaktima vozača, relativno brzo su stigli novi autobusi i eto najzad, kući smo. Jedina svetla tačka agencije su vozači i vodič. Njih pozdravljamo a sa Barcinom, nikada više. Izneverili su naše poverenje dugo više od deset godina. A za vlasnicu vile, mogla bi da nauči, ako nismo braća, ljudi smo, 10 dana svoga života živimo u njenoj kući, pa bar zaslužujemo čašu vode i korišćenje wc-a, kada tek stignemo i kada odlazimo. Nije morao da ostane gorak ukus mora.

Autorka objave je i pojasnila da su ušli u apartman navodno posle duge rasprave predstavnika agencije i vlasnice smeštaja.

- Pustila nas je oko 14 sati u smeštaj. Između njih je ostao dogovor da agencija uplati u roku od pet dana, to smo čuli nezvanično. Nas je bilo više od deset. U sledećoj smeni, posle pet dana, stigle su dve gospođe koje je sačekala ista situacija, ali je njih brzo pustila u smeštaj. Do kraja smene smo bili u smeštaju bez problema, niko nas nije obaveštavao o uzrocima i načinu rešenja problema, niti nas to interesuje. Mi smo samo tražili ono što smo platili pre skoro godinu dana, ništa više. Valjda je sasvim logično da na odmor idete bez stresa i problema koje niste ničim izazvali - tvrdi ona.

Iz turističke agencije "Barcino Tours" tvrde da nisu upoznati sa ovim slučajem, odnosno da im se turisti na problem s ulaskom u smeštaj nisu žalili. Tvrdnje turista da vlasnici vile u Grčkoj nisu na vreme uplatili smeštaj, iz ove agencije nisu komentarisali.

- Nisam konkretno upoznat sa ovim slučajem jer do nas isti nije ni stigao kao eventualni problem. Inače, ako je gost rekao da nije primljen u apartman u devet sati ujutru, to je normalno, jer prethodna grupa zvanično izlazi iz smeštaja u devet časova, ali to obično bude oko 9.30. Check in novih gostiju je u 15.30. U međuvremenu je period kada čistačice ulaze u apartmane kako bi ih pripremile za sledeću smenu. Zato se gostima i naglašava da ne dolaze rano ujutru jer tada ulaz u smeštaj nije moguć. Sve to možete proveriti na našem sajtu. Iskreno, nisam upoznat oko navoda da li je toalet korišćen ili ne. Kao što vidite, od tada je prošlo više od 15 dana i sezona se neometano privodi kraju - navodi se u odgovorima iz turističke agencije Kuriru.

