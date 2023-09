DEVOJČICA IZ ZRENJANINA PISALA FIDELU KASTRU, DOBILA SJAJAN ODGOVOR: Stiglo joj pismo iz Havane sa porukom koja je oduševila Srbe

Davne 1976. godine, jedna devojčica (15) iz Zrenjanina odlučila je da pošalje pismo kubanskom predsedniku Fidelu Kastru. Iako se nije nadala odgovoru, na njenu radost, posle nekoliko nedelja on je stigao. Skoro pola veka kasnije, njena ćerka je sam odgovor podelila na internetu i ljudi su oduševljeni.

Hana, ćerka žene koja je kao devojčica poslala pismo u kome se, kako se navodi nalazila i pesmu napisana za Fidela Kastra, podelila je na svom Tviter profilu odgovor koji je tada stigao direktno iz kabineta kubanskog predsednika, a koji je pisala čuvena kubanska revolucionarka Silija Sančez lično.

"Kada je imala 15 godina, moja majka je napisala pismo (i pesmu, ispostavlja se!) Fidelu Kastru i poslala na Kubu. Iz Zrenjanina. Na Kubu. 1976. To baš dosta toga objašnjava o mom životu, ali to sad nije tema, no je tema da su oni njoj odgovorili", napisala je ponosna ćerka na svom Tviter profilu.

kada je imala 15 (slovima: PETNAEST) godina, moja majka je napisala pismo (i pesmu, ispostavlja se!) FIDELU KASTRU i poslala na Kubu. Iz Zrenjanina. Na Kubu. 1976. To bas dosta toga objasnjava o mom zivotu, ali to sad nije tema, no je tema da su oni njoj ----> ODGOVORILI 💫 pic.twitter.com/EJ1SNxLIlp — Hana (@honi_horrible) September 9, 2023

Prevedeno na srpskom, u originalnom pismu na španskom jeziku stoji:

"Dragi kolega, zadovoljstvo nam je da smo primili Vaše pismo upućeno glavnokomandujućem Fidelu Kastru, kao i pesmu koju ste ste napisali za njega.

U ime predsednika zahvaljujemo vam se na ljubaznosti, kao i na bratskim rečima upućenim našem narodu. U isto vreme, koristimo priliku da Vam poželimo puno uspeha u životu. Otadžbina ili smrt" stoji u odgovoru iz 1976 godine, napisanom od strane kubanske revolucionarke Silija Sančez.

Objava na Tviteru izazvala je veliku pažnju kod Srba, koji su pisali pozitivne komentare ispod fotografije pisma.

"Ma lepota, sjajnoća, munja nebeska!", "Pa naklon do poda drugarici majci", "Jao, baš kul", "Moja je 60-ih pisala iz Petrinje Elvisu. I dobila odgovor " bili su samo neki od komentara.

Ispod brojnih komentara javila se i sama Hana, te u šali objavila da joj majka ovo pismo ostavlja u nasledstvo.

foto: Profimedia

Žena kojoj je 1976. godine stiglo pravo iz kabineta kubanskog predsednika ispričala je kako je došla na ideju da piše čuvenom "El Komandanteu", piše zrenjaninski.com.

- Iako sam tada imala 15 godina, mnogo sam čitala o Kubi. Fidel Kastro je tada bio veliki prijatelj Jugoslavije i o njemu se pričalo i pisalo. I onda sam rešila da mu napišem pismo. U pismu sam, koliko se sećam, napisala da me Kuba i sve u vezi sa njom jako interesuje. Stavila sam pismo u kovertu, odnela na poštu, predala kao avionsku pošiljku, naslovljenu samo na "Predsednik Kube Fidel Kastro, Havana, Kuba" - priča ova Zrenjaninka, koja je želela da ostane anonimna a koja je objasnila da neka posebna ljubav prema Kubi i dan danas postoji.

(Kurir.rs/zrenjaninski.com)