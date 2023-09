KATASTROFA U MAROKU IZNENADILA SVE, ČEKAJU NAS NOVI POTRESI: Ristić o sudaru tektonskih ploča, jedna stvar posebno zabrinjava

Najsmrtonosniji zemljotres u Maroku u više od pola veka odneo je preko 2.000 života. Isto toliko ljudi je i povređeno, od čega je 1.400 u veoma teškom stanju. Srpski turisti koji su se zatekli tu tokom neviđene katastrofe, dešavanja su opisali kao jeziva. Sreća u nesreći je da su naši državljani svi na broju i da povređenih za sada nema.

Zemljotres magnitude 6,8 pogodio je Marakeš, a odmah za njim usledio je još jedan potres jačine 4,9 Rihtera. Meteorolog Ivan Ristić navodi da je sama jačina zemljotresa potpuno neočekivana za ovaj deo sveta, budući da se Maroko nalazi na zelenom pojasu seizmološke karte, što posebno zabrinjava stručnjake.

- U ovom regionu nema sudaranja ploča. Ovo je baš iznenađenje za sve, jer je Maroko u tom zelenom pojasu kada je opasnost od zemljotresa u pitanju. I zemljotres koji je bio u Turskoj i Siriji, bio je zelenom pojasu. Imamo veoma jake zemljotrese u regionima gde se to ne može naslutiti. Imam teoriju o tajnoj vezi između klime, vulkana i zemljotresa, gde mnogo više te geotermalne energije dolazi do površine zemlje, i ona izaziva zemljotrese, vulkane i utiče na to da imamo sve topliju klimu. Trenutno se nalazimo u maksimumu tih dešavanja, tako da neće biti iznenađenje ako budemo imali slične situacije i to na lokacijama koje nisu područja koja su seizmički aktivna - kaže Ristić.

Upozorava i na važnost i poštovanje propisa prilikom gradnje, jer je to ključ za spasavanje života u ovim nepredvidivim situacijama.

- Jako je važno da poštujemo pri gradnji te seizmičke standarde, bez obzira na sve. Nadam se da se pri gradnji ne štedi. U Maroku je došlo do ogromne akumulacije energije iz zemlje, koja je izazvala potrese. Tlo se ne smiruje, zemljotresa ima na 3 do 4 sata. U narednih dva meseca će biti naknadnih potresa. Tačan broj žrtava ćemo znati za mesec dana, po magnitudi očekujem da će biti oko 5.000 žrtava. Apelujem još jednom nema veze da li ste na zelenoj ili crvenoj mapi, važno je da gradnja bude dobra - zaključuje Ristić.

1 / 6 Foto: EPA/Yoan Valat

Ambasador Srbije u Maroku Ivan Bauer oglasio se za "Pink" iz Rabata, ističući da se tačan broj žrtava i dalje ne zna.

- Nisu to nikakvi brojevi, to su ljudi koji su izgubili živote i njihov broj nažalost nije konačan. To je ruralno područje, ima još nekoliko sela koja su zabačena da spasioci još nisu uspeli da dođu do njih. Mi ne znamo ni da li su živi, da li imaju hranu... Može da se desi da se ponovi zemljotres, bili smo ispred ambasade te noći. I u Rabatu je treslo veoma ozbiljno. Moja asistentkinja kaže da je u Marakešu bilo zastrašujuće. Možete misliti kako je bilo u epicentru. U selima je najveći broj kuća najverovatnije srušen, moguće da su sela sravnjena sa zemljom - kaže Ivan Bauer, ambasador Srbije u Maroku.

Ističe i da je humanitarna pomoć neophodna, ali i da je veoma važno da se državljani Srbije obavezno jave ambasadi, ukoliko im je bilo šta potrebno.

- Potrebna je humanitarna pomoć. Apelujem na naše građane da se uključe. Juče smo razgovarali sa našim mladim ljudima koji su bili na medenom mesecu u Marakešu. Kažu da je bilo jezivo, srećom su bili napolju. Kao čovek sam im savetovao da se vrate, jer ovakve situacije nam pokažu koliko mi ne znamo ni o sebi ni o planeti na kojoj živimo. Mi ne možemo da predvidimo ni pet minuta pre nego što će se desiti zemljotres. Apelujem na građane da nas kontaktiraju ako imaju rodbinu ili prijatelje u Maroku. Javite se da bismo mogli da vam priskočimo u pomoć ako je potrebno. Molim naše građane, naš telefon je uključen non stop, da nas pozovu mi ćemo im izaći u susret ako im bude potrebno - kaže Bauer.

(Kurir.rs/Blic/Pink)