DVE SVETINJE SU OBELEŽILE ŽIVOT PATRIJARHA PAVLA: U jednoj se zamonašio, u drugoj izlečio - Srbi i danas hodaju njegovim stopama

Na današnji dan, 11. septembra 1914. godine rođen je jedan od najvećih i najomiljenijih srpskih patrijarha, koji je zbog svojih dela još za života bio smatran svecem. Patrijarha Pavla mnogo toga veže za Zapadnu Srbiju i grad Čačak, a maloj srpskoj Svetoj Gori kako još nazivaju u Ovčar Banju je proveo i svoje prve monaške dane.

Nakon trogodišnjeg iskušeničkog staža u manastiru Blagoveštenje od 1945. do 1948. godine, u crkvi ovog manastira se zamonašio, a svoje svetovno ime Gojko (Stojčević) zamenio imenom Pavle, prema apostolu Pavlu.

Za duhovnika je izabrao starešinu manastira Jovanje, jeromonaha Makarija Milovanovića. Blagoveštenje je bio jedan od manastira u kome je često boravio i radi okrepljenja telesne snage u banjskim izvorima i mira u molitvi i razmišljanju.

foto: RINA

Osim ovog manastira, veliki značaj za život patrijarha Pavla ima još jedan svetinja u blizini grada Čačka, a to je manastir Vujan u kom se izlečio od tuberkuloze 1946. godine. On je tada do bogomolje prolazio peške pumovitim stazama, koje se danas nazivaju upravo Staze patrijarha Pavla ili staze zdravlja.

- Pričali su mi da je tim putem išao peške od manastira do lekara u banju Gornju Trepču. Mi smo kao deca ovuda prolazili i nadali se da ćemo ga možda sresti - priča stari meštanin sela Gornja Trepča.

Iako su mu lekari predviđali samo nekoliko meseci života, tad iskušenik u manastiru Gojko Stojčević, a kasnije srpski patrijarh Pavle, doživeo je isceljenje. U znak zahvalnosti ručno je izrezbario mali drveni krst koji se i danas čuva u manastirskoj riznici kao svetinja.

U ovom šumadijskom selu ponosni su što je patrijarh ozdravio upravo ovde i da se to ne bi zaboravilo meštani su pokrenuli inicijativu da se staza kojom je prolazio nazove po njemu – Staza patrijarha Pavla.

- To je staza zdravlja i staza isceljenje. Siguran sam da za Srbe ima simboličku vrednost. Treba da pratimo stazu patrijarhu Pavla i kao pojedinci i kao narod. Sama šetnja ovuda ima lekoviti značaj i daje mir - kaže meštanin.

Staza koja spaja manastir Vujan i Atomsku banju Gornju Trepču dugačka je 4,5 kilometara i predstavlja prirodnu oazu na obroncima Vujna, a skoro je dobila novu signalizaciju kako bi put bio olakšan svim putnicima namernicima.

