NIKAD ISPRIČANE PRIČE O PATRIJARHU PAVLU: Išao je prevozom i uvek ustupao mesto svima, pokazivao je kartu iako mu niko nije tražio

Dok su ostali episkopi i mitropoliti u Jerusalimu 2000. godine šetali s pratnjom, patrijarh Pavle je hodao sam. Tada im je rekao: "Ne može nikome dlaka sa glave pasti ako nije Božja volja." Sećam se, narod je tada trčao da uzme njegov blagoslov, nikoga nikad nije odgurnuo od sebe. Činio je čudesa i dok je bio živ!

Ovo je ispričao za Kurir Hadži Andrej Milić (59) nakon liturgije koja je služena u manastiru Rakovica na 13. godišnjicu upokojenja patrijarha Pavla.

- Poznavao sam ga od 1996, a bili smo zajedno u Jerusalimu te 2000. godine. Dolazim često na njegov grob, on mi je pomogao duhovno. Sreo sam ga jednom u Ovčar Banji u manastiru koji je voleo. Pokazao sam mu fotografije crkve koju smo počeli da radimo, a on mi je rekao: "Morate se duhovno uzdizati." Tada sam shvatio da crkve od betona i gvožđa ne znače ništa ukoliko nemamo duhovnu snagu u sebi - rekao je Milić.

Dodaje i da je na dan sahrane patrijarha s grobarima u raku spustio sanduk:

- Nije to neka čast spuštati sveca u zemlju, ali opet, sa druge strane i jeste. Znam da je on živ među nama i njegova blagodet je mnogo važna.

Portu manastira Rakovica juče je ispunio veliki broj vernika i poštovalaca lika i dela 44. poglavara SPC, koga su mnogi još za njegova života nazivali svecem koji hoda.

Pomen služio vladika Aleksej

Bio sam manastirski đak, nije me kažnjavao

Prvu svetu liturgiju u manastiru Rakovica je kao episkop SPC služio novi vikar patrijarha Porfirija, episkop hvostanski Aleksej. Potom je na grobu patrijarha Pavla služio pomen.

Pomen foto: Ana Paunković

- Bio sam dečak kad sam došao u manastir. Posle sedam dana me je video patrijarh Pavle, tad je upoznao i moju majku, koju je poštovao do kraja njenog života. I uvek me pitao za nju. A bio sam neposlušan. Da li su to godine mladalačke, svakako jesu, nešto sam tražio u životu, ali što je bilo najdivnije, nije me kažnjavao, ostavljao mi je neku slobodu. Ubeđen sam da je shvatio da ja nešto, odnosno Nekoga tražim. I eto, tako me je Gospod poneo, od Svete Gore, gde me on slao svake godine u toku velikog posta, zatim preko Svete zemlje, i opet sam se vratio u svoj rod - rekao je vladika Aleksej.