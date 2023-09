PRINC FILIP PREDVODIO 500 LJUDI NA GUČEVSKOM MARŠU: Slava junacima prve borbe između Draže i Tita! Evo zašto se o njoj ćuti! FOTO

U čast slavnih predaka, četvrtu godinu zaredom, u organizaciji Udruženja građana „Gučevski marš“ održan je marš od Loznice do vrha planine Gučevo gde su se pre tačno 109 godina odvijale krvave borbe između Srpske vojske i vojske Austrougarske monarhije.

U ovoj krvavoj borbi poginulo je na hiljade srpskih junaka koji su 55 dana zadržavali austrougarsku ofanzivu ka unutrašnjosti Srbije, saopštili su iz Kabineta Princa-Naslednika Filipa.

foto: Dejan Damjanović

- Ova „Bitka iznad oblaka“ jedna je od najznačajnijih, ali i najprećutkovanijih borbi u Prvom svetskom ratu, i izražavam veliku zahvalnost Udruženju „Gučevski marš“, gospodinu Miodragu Stojniću i svim njegovim sardnicima koji velikim trudom, podvigom i zalaganjem čine da se o bitki na Gučevu čuje i da se oda počast našim slavnim precima koji su i na Gučevu svoje živote dali za Kralja i Otadzbinu“ - poručio je princ-naslednik Filip Karađorđević, praunuk Kralja Aleksandra I, vrhovnog komandata Srpske vojske u Prvom svetskom ratu. On je i ove godine učešćem podržao Gučevski marš.

foto: Dejan Damjanović

- Kao ponosan potomak Vrhovnog komandanta, zajedno sa potomcima njegovih ratnih drugova sličnih meni, uzdignute glave hodao sam ka vrhu Gučeva odajući im svevremensku počast – istakao je princ Filip koji je u Loznicu stigao u ranim jutarnjim satima gde je najpre u Crkvi Pokrova Presvete Bogorodice služen moleban za sve učesnike „Gučevskog marša“ odakle se krenulo u 12km dug marš do spomen-kosturnice na vrhu Gučeva.

Ove godine u Gučevskom maršu marširalo je preko 500 ljudi među kojima najveći broj mladih i dece.

foto: Dejan Damjanović

Marš je završen na vrhu planine Gučevo, kod spomen-kosturnice, gde je i svečano obeležena 109. godišnjice bitke na Gučevu, polaganjem venaca i prigodnim programom. Vence su, pored princa-naslednika Filipa položile delegacije Grada Loznice, Centra za kulturu "Vuk Karadžić", Udruženja Gučevski marš, Udruženja Kraljevina Srbija, loznički odbor, Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918, lozničkog SUBNOR-a, Udruženja srpskih ratnih veterana, Dveri i Zavetnika.

foto: Dejan Damjanović

Uprkos presudnom značaju bitke na Gučevu za slom austrougarske ofanzive ona je gotovo prećutana u istoriji. Razlog tome je sasvim sigurno i činjenica da se na Gučevu odigrala prva bitka Draže Mihailovića i Josipa Broza Tita. Draža Mihailović je tokom bitke na Gučevu bio vodnik u Trećem prekobrojnom puku Drinske divizije, a Josip Broz Tito bio je Austrougarski vojnik koji je ratovao protiv Srbije. Njegova četa je potučena do kolena i on to nije zaboravio. Zbog toga. Gučevo i bitka na Drini bili su tabu tema u vreme komunizma.

foto: Dejan Damjanović

Komandant austrougarske Balkanske vojske Poćorek je po svaku cenu želeo da osvoji Gučevo. Na njega je usmerio 125.000 ljudi, 165 topova i 92 mitraljeza.

Kapiju Srbije branilo je 60.000 srpskih vojnika sa 88 topova, gotovo bez municije, i 43 mitraljeza.

