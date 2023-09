"VRAČARA MI REKLA DA SAM ŽRTVA CRNE MAGIJE I DA SAM POPILA MRTVAČKU VODU" Novosađanka dala 200.000 dinara, a ovako je prevarili!

Nadrilekarka leči autizam za 197 evra, vračara vraća emotivnog partnera za 10.000 dinara po seansi, a za cenu po dogovoru pod šifrom "koliko daš" leče sterilitet, šizofreniju, zavisnost od alkohola, droge i kocke. Ovo su samo neki od primera koji se poslednjih dana mogu pročitati na društvenim mrežama, na kojima nadrilekari, gatare i vračare nude svoje "usluge", koje, kako kažu psiholozi, mogu biti opasne i štetne za zdravlje lakovernih građana koji na te bapske priče bacaju novac.

Dragana N. iz Novog Sada je ispričala kako je postala žrtva vračara upravo sa društvenih mreža kojima je svakodnevno plaćala rituale jer im je rečeno da su ona i ćerka žrtve crne magije i da su popile mrtvačku vodu.

- Vidovnjacima sa društvenih mreža sam dala za mesec dana 200.000 dinara i bila sam prevarena. U oktobru 2021. sam postala meta lažnih vidovnjaka na Fejsbuku, čije sam profile povremeno pratila i gledala šta pričaju i pišu. Oni privlače ljude tako što vam poruče da ostavite broj, horoskopski znak ili datum rođenja i oni vam napišu šta vas čeka.

foto: Shutterstock

Mene su tada navukli tako što su mi rekli da imam crnu magiju u kući. Nakon slanja moje poruke sami su počeli da mi se javljaju i pišu kako sam fizički i psihički iscrpljena, da sam umorna od problema, da su mi svi planovi propali i da imamo mržnju u porodici - pričala nam je tada Dragana i dodala:

- Time su me uvukli u svoj začarani krug i počeli da traže novac kako bi mi pomogli. Dešavalo se da sam nedeljno uplaćivala po 12.000, 15.000 dinara. Pisali su mi sa tri različita profila, a mislim da zapravo rade zajedno, kasnije se pojavio i četvrti profil Gatanje Blaž.

Ona je tada naglasila i da se nikada nije obazirala na vidovnjake, vračare i magijske rituale, te da je to bilo prvi put da je uvučena u ovako nešto.

- Ono što me plašilo i uznemiravalo je priča da je na kuću bačena crna magija, da smo ja i moja ćerka popile mrtvačku vodu, a da oni mogu da nam pomognu i naprave amajliju. Govorili su mi da sam loše i da moraju da mi zakažu lajv kako bi mi bilo bolje, te i da će doći kod mene u kuću zbog rituala, ali da moram sve da platim.

Jedna od njih mi je rekla da mi je napravila amajliju koju moram da platim 150 evra, a da, ako je ne uzmem, ona će je baciti i meni će se desiti nešto loše. Trpela sam konstantni pritisak zbog njihovih poruka, uvlačili su me sve više i bila sam kao u bunilu, kao i nekom ludilu. Postala sam negativna, pa sam i loše uticala na svoju okolinu, što su svi primetili - ispri;ala je Dragana i dodala:

- Osećala sam kao da u meni postoje dve ličnosti, jedna koja mi govori da se trgnem i da je sve to laž, a druga koja je ipak mislila da oni mogu da mi pomognu i da me reše tih zlih stvari. Obuzimale su me mračne misli, pa sam počela i više lekova da pijem nego obično.

foto: Shutterstock

Dala sam im toliki novac, svoju fotografiju, datum rođenja, tražili su mi i otisak dlana, a oni nisu dozvoljavali ni lice da im vidim. Nisam znala s kim sam u kontaktu jer se kriju iza lažnih profila i vrbuju naivne ljude na društvenim mrežama.

Ona je navela i da je uspela da se trgne i da prestane da podleže njihovim manipulacijama, posle mesec dana je prekinula svaki kontakt s njima, ali joj s nekih novih profila i dalje stižu poruke. Tada se obratila i policiji odakle su joj rekli da može da ih tuži jer je imala sve dokaze u telefonu.

Kurir.rs/ A. K.