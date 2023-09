KRALJ KOJI JE "VLADAO" IZ IGNANSTVA, GDE JE I UMRO BEZ ZEMLJE I KRUNE! Najmladi vladar koji je spavao u Linkolnovoj sobi...

U plavom salonu Kraljevskog dvora kamin i slika, doduše oštečena, stoje na istom mestu kao i tog 27. marta 1941. kada je tada maloletni kralj Petar II Karađorđević, nakon puča, položio zakletvu i srušio namesništvo na čelu s knezom Pavlom, koje je potpisalo Trojni pakt sa silama osovine. To se vidi na fotografijama na izložbi u Kraljevskom dvoru na Dedinju povodom stogodišnjice rođenja poslednjeg jugoslovenskog kralja.

- Krunisanje nikad nije zvanično bilo. Petar II je samo položio zakletvu pred patrijarhom i nakon toga je otišao na blagodarenje u Sabornu crkvu - priča nam Uroš Parezanović, šef protokola i informativne službe dvora koji nas provodi kroz izložbu.

1 / 7 Foto: Nenad Kostić

Na samom ulazu fotografije pokazuju događaje koji su se upravo tu odigravali sve do tragične '41. - Petar je uvek na vratima dočekivao badnjak i bacao žito. Slika poslednjeg Božića u svojoj zemlji, a na njoj i slatka devojčica, kneginja Jelisaveta, od pet leta.

Uroš Parezanović foto: Nenad Kostić

Prva slika - odmah nakon rođenja, tog 6. septemra 1923, kraljica Marija ga drži u naručju, a komisija samo što je potpisala da je sve u redu i da je Jugoslavija dobila naslednika prestola. Ređaju se slike iz detinjstva, bezbrižni dani, porodica na okupu. Sledi tuga oktobra 1934. i sahrana kralja Aleksandra. Na slici je i knez Arsen, stric ubijenog vladara.

- Kukao je knez Arsen nad odrom u crkvi kao što je običaj u narodu da žene nariču - veli Parezanović.

NIKO NIJE DOČEKAO UNUČE DO ALEKSANDRA Na jednoj fotografiji je i kraljica Marija sa trojicom svojih sinova, ali i prestolonaslednikom Aleksandrom kao dečakom - tri generacije Karađorđevića. - Tragedija je Karađorđevića da nijedan iz glavne grane, vladajuće loze, počev od Krađorđa, nije dočekao rođenje unuka osim prestolonaslednika Aleksandra. Jedino je knez Aleksandar bio živ kada je tada knez Petar (potonji kralj Petar I) dobio ćerku Jelenu 1884. Ali Aleksandar nikad nije video unuku jer je bio u Temišvaru gde je umro 1885.

Ti su i četiri kraljeva portreta, a jedan je uradio čuveni Paja Jovanović. Ali, onaj koji je samo reprodukcija, posebno je zanimljiv - kralj Petar II sa vladarskim insignijama i ordenom Svetog kneza Lazara.

- Taj orden je veza Obrenovića i Karađorđevića. Kreće od kralja Milana, a mogao je da ga nosi samo kralj i naslednik prestola. Tu tradiciju su nastavili Karađorđevići. Nakon '41. ordenu se gubi svaki trag, a bilo ih je tri - priča naš vodič kroz izložbu.

foto: Nenad Kostić

Poseban detalj je zastava timočkog odreda Jugoslovenske vojske u otadžbini, koja je 15-ak dana pre izložbe nađena u Crkvi Svetog Đorđa u Knjaževcu, skrivena iza ikone Svetog Save. Zahvaljujući restauraciji.

- Kada smo videli koliko je lep monogram Petra II pozvali smo crkvu i dobili blagoslov episkopa timočkog Ilariona da nam ustupe zastavu za izložbu. Svaki moj pokušaj da zastava stigne direktno za Beograd nekoliko dana pre izložbe, propao je. Sve se otkazivalo u poslednjem momentu. Na kraju je moj kum otišao po nju, pa je najpre bila na Oplencu, odakle je doneta na Kraljevski dvor. Neverovatan ručni rad, vez, dobro očuvana, očigledno nije korišćena u borbi, bila je svečana zastava. Stigla je na sam dan izložbe - kaže Parezanović.

Fotografija sa potpisima foto: Nenad Kostić

Sledi period izgnanstva u fotografijama, u kom je ostao do kraja života - slike u voljenoj unoformi avijatičara, pisma kralja Džorža VI, Ruzvelta, ratni plakat na kom su vođe porobljenih zemalja i nacija koje su se skupile u Londonu. Tu je i Petar II, ali i Šarl de Gol...

Fotogrfije iz posete SAD '42, kad je kralj Petar II bio kod Ruzvelta.

- Spavao je u Linkolnovoj sobi. Bio je tada, a mislim da je to ostalo i do danas, najmlađi vladar koji se obratio kongresu - veli Parezanović, dok gledamo fotografiju i sa Nikolom Teslom, a beše to nedugo pre smrti velikana na Božić '43.

1 / 5 Foto: Nenad Kostić

Dolazi marta '44. i venčanje s grčkom princezom Aleksandrom. U nevreme - usred rata, u izgnanstvu. Pa i krštenje prestolonaslednika Aleksandra u Vesminsterskoj opatiji, rođenog sledeće godine.

OBRENOVIĆ I KARAĐORĐEVIĆ ZAJEDNO Izložena je i jubilarna markica "Pošte" na kojoj je lik kneza Mihaila Obrenovića i kralja Petra II jer u ovoj godini se obeležava 200 godina od rođenja prvog i 100 potonjeg. - Rešili su da naprave ovu ediciju i spoje dve dinastije, dva vladara. Zaista je lepo ispalo, da se nakon toliko godina dve dinastije bar simbolički pomire. I prestolonasledniku je to jako bitno, da se sve te podele više okončaju i zaustave - kaže Parezanović.

Tu je jedan od retkih portreta koji kralja Petra II pokazuje kao starijeg i to iz 1967, tri godine pre smrti. Ali i poslednja zvanična fotografija s posvetom sinu na engleskom "Dear Alex with love", u potpisu "Daddy" iz 1966. A prestolonasledniku posebno draga je i ona na kojoj je, u srećna porodična vremena, kao beba sa roditeljima i koju je svo troje potpisalo. Aleksandar, naravno, kad je za to bio kadar.

I za kraj - blago iz arhiva kinoteke - snimci. Pa i trojice braće sa bratom od strica Pavla ispred dvora. Grudvanje i provlačenje kroz snežne tunela. Kraljevska deca koja nisu znala šta ih čeka. Ubrzo..

Sve to do 20. septembra, radnim danima, besplatno, uz najavu dvoru.

Kurir.rs/J.S.Spasić