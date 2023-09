NA SRPSKOJ SVADBI SVATOVI OSTALI GLADNI: U šoku gledali u tanjir, pa tražili da donesu još! Ono što je mlada rekla je BEZOBRAZLUK!

Sezona svadbi u Srbiji uveliko traje. Mnogi restorani u poslednje vreme mladencima nude švedski sto umesto klasičnog menija te je sve više ovakvih veselja naročito u većim gradovima.

Međutim, sudeći po reakcijama, mnogim gostima se švedski sto na svadbama ne sviđa. To dokazuje i reakcija pojedinih zvanica posle jedne beogradske svadbe na kojoj su neki gosti bili razočarani baš zbog toga.

Kako je jedna Beograđanka ispričala nedavno za Kurir, mladenci na toj svadbi su se potrudili oko svega, a veselje su pravili u jednom restoranu na Senjaku.

- Nije bilo previše ljudi, baš onoliko koliko treba da ne bi bila velika gužva. Oduševili smo se kad smo ih videli pred matičarem onako lepe, mlade i zaljubljene. Međutim, na svadbama uvek ima onih koji će naći dlaku u jajetu, pa je tako posle ove svadbe počela priča u komšiluku da su se mladenci obrukali jer je na svadbi po njihovoj želji bio švedski sto, a ne klasičan jelovnik za svakog gosta - rekla nam je tada rođaka mladenaca koja je bila besna zbog komšijskih priča i dodala:

- Na svadbi jeste bio švedski sto i bilo je svega. Mogao si dobro da se najedeš i napiješ. Ono što je bilo primetno kod pojedinih gostiju je to da su se ustručavali i bilo ih sramota da stalno ustaju, nose tanjir do stola, uzimaju hranu i vraćaju se na svoje mesto. To sam odmah čula da komentarišu da im se nije dopalo.

Međutim, o svadbama se često priča i na Redditu, a ispovest jedne gošće sa svadbe nedavno je izazvala šok.

- Venčanje je bilo predivno, sve dok gosti nisu počeli da traže još hrane, jer porcije koju su dobili su bile poput onih za decu. Oni su izbor i količinu hrane sveli na minimum jer, naravno, nisu imali novca, tako da su neki gosti ostali gladni - napisala je ona tada, ali to nije bilo sve jer najšokantniji podatak tek sledi – ona i devetoro drugih gostiju od mladenaca su dobili zadatak da operu sudove posle slavlja!

Sasvim razumljivo, ljudi su šokirani ovom pričom i jednostavno ne mogu da poveruju da su mladenci od gostiju tražili takvu uslugu.

- Ne znam kako im nije bilo glupo da to traže od gostiju - glasio je komentar jedne žene, dok je druga dodala da nikada ne bi pristala na tako nešto, po cenu da se mladenci naljute.

Žena koje je bila gošća na ovoj svadbi otkrila je i da su se mladenci razveli posle tri godine braka, zbog finansijskih problema i dugova.

