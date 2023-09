OVAKAV OGLAS ZA ŽENIDBU JOŠ NISTE VIDELI: Sve devojke gledaju u ovu tablu u Novoj Galenici! Momci rešili da se pokažu (FOTO)

Jedan natpis koji je još početkom avgusta osvanuo u naselju Nova Galenika naterao je suze na oči od smeha korisnicima društvenih mreža!

Na beogradskoj Instagram stranici moj_beo_grad_ pojavila se objava sa fotografijom crvene table na kojoj piše: "Momci za ženidbu, pitati u radionici".

- Nova Galenika... Momci traže buduće supruge - piše u objavi.

Sudeći po reakcijama mlade dame su bile oduševljene ovim originalnim načinom potrage za devojkom.

foto: Instagram Printscreen moj_beo_grad

Iako su do sada navikle da ovakve ili slične oglase viđaju na društvenim mrežama, ovo je prava novina, a ujedno mogu i da vide koliko je budući mladoženja vredan.

Nedavno je Srbiju oduševio i oglas jednog Jovice K. koji je oglas objavio na društvenim mrežama, ali je imao i celu listu uslova za buduću mladu.

- Tražim ozbiljnu ženu za brak, od 25 do 35 godina. Potrebno je dostaviti sliku lične karte, izvod, ne stariji od šest meseci, državljanstvo, diplomu četvorogodišnje škole ili fakulteta, pet slika cele figure, potvrdu da nije osuđivana. Poželjno je da bude crnka, grudi četvorka, zadnjica jabučasta, visina od 165-175, kilograma do 80 - napisao je Jovica u oglasu i dodao:

foto: Printskrin/Facebook

- Da nosi cipele do broja 40, da nema veštačke nokte, kosu, da ne čupa obrve, da nije udavana do sad, da ima vozačku i da zna neku borilačku veštinu. Poželjno je da je iz Novog Sada ili okoline, obavezno je da zna ruski jezik, da voli životinje posebno pse, da ne spava do 10 sati i da ne leže posle 23 sata. Da ne gleda turske serije i indijske, samo domaće snimljene do 2000. godine. Mlada mora da voli prirodno cveće, da ne pije gazirano, i da nikada nije bila u "Meku". Zamolio bih zainteresovane dame da urade detaljan lekarski pregled i test trudnoće i da mi rezultate dostave, voleo bih ako je moguće da bude nevina, što je teško. Dame, ako ispunjavate 70 odsto ovih uslova, javite se, moje kvalitete znate.

