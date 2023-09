"STAVILI SU POKOJNIKA NA JEDAN KRST, PA NA DRUGI, NA TREĆEM SE DOGODILO ČUDO" Otac Vladimir: Isus je danas POCEPAO obveznicu GREHA

Vladimir Pekić sveštenik crkve Svetog Marka gostovao je u emsiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima Anastasijom Čanović i MIlošem Anđelkovićem o prazniku koji se obeležava na današnji dan - Uzdizanje Časnog Krsta - Krstovdanu.

Na ovaj dan (27.9.) majka cara Konstantina carica Jelena u 4.veku, našla je časni krst na kojem je razapet Isus Hristos na Golgoti i vraćen iz Persije u Jerusalim.

Pekić je objasnio gledaocima Kurir televizije šta predstavlja ovaj praznik :

- Carica Jelena, kojoj je kao vernici bilo veoma stalo da ga nađe, je na jedan čudesan način pronašla ovaj krst. Došavši na Golgotu našli su su tri krsta. Nisu znali koji je krst Hristov. Spletom okolnosti tu je prolazila pogrebna povorka. Oni su pokojnika stavili na jedan krst, pa na drugi, a na trećem je oživeo. Patrijarh Jerusalimski Makarije videvši to, on je uzdigao krst visoko, a prisutan narod je odgovorio "Gospode pomiluj" . Zato se danas taj praznik zove "Uzdizanje Časnog Krsta" - rekao je Pekić.

U nastavku objasnio je zašto se danas strogo posti na hlebu i vodi.

- Ovaj Krstovdan nosi mnogo veću simboliku jer se vezuje za Hristovu žrtvu i stradanje na Golgoti, kojim on nas oslobađa od stradanja i greha. Jevanđelje koje se čita na današnji dan je gotovo istovetno kao ono koje se čita na Veliki Četvrtak i Veliki Petak. Radi podsećanja na taj strašan dan, danas se strogo posti na vodi, znači hrana se sprema na vodi. Ovo je svojevrsni "mali Veliki Petak" - uputio je Pekić.

Podsetivši se narodnog običaja da je danas "dobro pojesti malo grožđa" Pekić je objasnio da svi narodni običaji koji govore "da nešto valja, a nešto ne valja" podsećaju na liturgiju i pričešće kojim se mi pričešćujemo vaskrslim Hristom i usitinu susrećemo sa Njim, sećajući se Njegovog stradanja i deleći sa Njim božanski život.

- Krst je simbol i znamenje kojim nas Bog čuva. Kada počinjemo neki posao i bilo šta treba da se prekrstimo. Na velike praznike ne treba raditi nego ići na bogosluženje i posvetiti ceo dan Bogu. Potrudimo se da, koliko smo u mogućnosti, posvetimo te dane Bogu i svojim bližnjima - rekao je Pekić.

Zato danas vernici simbolično čuvaju bosiljak kojim se "kropi" dom i osvećuje zaštitnik doma i krsna slava porodice:

- Bosiljak u prevodu znači carski, tako da mi smo u njemu videli vezu sa Carstvom nebeskim. Hristos je danas 'pocepao' obveznicu greha i oprostio nam sve što smo činili loše. Ta ljubav treba da nam bude merilo da se na taj način ponašamo prema bližnjima. Znači, čak i nekad kada smo u pravu, podredimo drugome, svoje lične prohteve, znajući da on možda u tom trenutku ne može daa prihvati nego ćemo mi biti ti koji ćemo to poneti u tom trenutku. To je smisao današnjeg dana - podsećanje na vrednosti i da ih pretočimo u svoju svakodnevnicu - objasnio je.

