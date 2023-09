"KURTI OSTVARUJE MNOGO VIŠE NEGO ŠTO JE ZAPAD DOZVOLIO" Glišić: Moramo OVO da tražimo ili će im jednog dana upravo to biti alibi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je juče sa predstavnicima Kvinte i zatražio da Kfor preuzme brigu o svim bezbednosnim pitanjima na severu Kosova I Metohije.

Takođe, predsednik Srbije je postavio pitanje i zašto je Euleks bio odbijen od strane takozvane Kosovske policije da prisustvuje samoj operaciji koja je sprovedena na teritoriji severa KiM.

Ovim povodom naš gost danas je Vladan Glišić, advokat i osnivač pokreta Narodna mreža.

Glišić je prvo diskutovao o trenutnoj ulozi Kfora:

- To je sramna uloga! Prvo, trebalo bi da tražimo da u sastavu Kfora budu samo one države čije vlade nisu priznale kršenje međunarodnog prava i tu divlju državu na KiM. Dakle, Španija, Slovačka, Grčka imaju osnove da bude tu. Mi bi trebalo to da zatražimo, oni uvek jednog dana mogu reći 'pa niste tražili'. Moramo sami da tražimo i insistiramo, treba da prestanemo da budemo servilni prema onima koji nam pucaju u ljude.

Pa je rekao da to nije Kurti, već da ima ljude koji njime komanduju:

- To nije Kurti, on ima vrstu samostalnosti, ali u smislu da je njemu dato da pritiska do određene granice, s tim da on ide uvek korak više znajući da mu to neće poremetiti konstrukciju, a taj korak više ga upravo dovodi u poziciju da on ostvaruje mnogo više nego što su mu ovi dali. Taj Kurti ne bi ni mogao da načini taj korak više, da mu pre toga nisu dali logistiku za sve one korake - smatra Glišić.

