"MILOŠEVIĆ ME NIKADA NIJE NAPAO ZBOG HAGA! OTIŠAO JE CIVILIZOVANO" Čeda Jovanović: Ovo je bio problem SVIH KOJI SU ODVEDENI U HAG

Vladan Glišić, advokat i Čedomir Jovanović, lider LDP, gostovali su u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru o mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu koji je doneo konačnu presudu u najdužem suđenju u istoriji ovog suda.

PRESUDA POSLE 20 GODINA Izricanjem pravosnažne presude 72-godišnjem Jovici Stanišiću i 73-godišnjem Franku Simatoviću -Frenkiju, bivšim čelnicima Službe državne bezbednosti Srbije, stavljena je tačka na sudski proces koji je trajao skoro dvadeset godina. Posle dva suđenja - inicijalnog i ponovljenog - oni su pravosnažno osuđeni na po 15 godina zatvora za zločine nad nesrpskim stanovništvom počinjene za vreme ratova u Hrvatskoj i Bosni 1990-tih godina.

Kako je pokrenut zahtev za reviziju ovog postupka, Jovanović smatra da sve zavisi od onoga ko razmišlja o pokretanju postupka, a to može da uradi samo BiH.

- Postoji istorija postupka koji je BiH pokrenula protiv Republike Srbije. Odbacili su zahtev. Podsetiću vas da je sud doneo odluku da Srbija nije odgovorna za genocid u Srebrenici, ali da je odgovorna za to što ga nije sprečila i jer je pomagala optužene i na taj način ometala pravdu - započinje Jovanović.

Reč je o ljudima koji su se nalazili na ključnim pozicijama u sektoru državne bezbednosti, nastavio je.

- Priroda njihovog posla bila je da realizuju politike koju su drugi formulisali što su oni i radili. Onog trenutka kada je Milošević posumnjao u spremnost Stanišića da ga kroz sistem DB prati na njegovom političkom kursu, on ga je smenio. Suđenje je bilo veoma komplikovano jer je priroda tog posla komplikovana. Klima se promenila tokom samog suđenja. Bilo je naklonosti prema Stanišiću i indirektno i prema Simatoviću. Poznata je uloga Stanišića u krizi sa francuskim pilotima, pa onda sa pripadnicima kontigenta UN koji su kidnapovani u RS, to je zapad tada cenio i dosta dugo su zasluge za to bile štit. Taj sud je nakon 15 godina izrekao konačnu presudu - rekao je Jovanović.

Glišić smatra "problemom svih problema" - Haški tribunal.

- Za sada BiH nije mogla da gura taj zahtev za ratnu odštetu, ali stoji to da mogu da nađu neku osnovu da ponovo podnesu zahtev međunarodnom sudu u Hagu. U svemu tome najveći je problem nastanka Haškog tribnula, jer je nastao mimo pravila međunarodnog prava i formirao ga je Savet bezbednosti, a po pravnim aktima to ne može da radi Savet bezbednosti. Tada je to bio konsenzus velikih sila i Rusija je stajala iza toga, Rusija iz doba Jeljcina. Ona je bila produžena ruka političkog zapada - rekao je pojasnivši:

- Da je sreća da međunarodno pravo funkcioniše ne bi bio osnov za pokretanje svega što je došlo posle njega. Revizija istorije i način pisanja istorije u kojoj je Srbija najveći krivac. Kada pogledate brojke, 1.300 godina više su dobili srpski akteri nego oni iz RS i BiH, takođe broj osuđenih Albanaca, Hrvata i muslimana je minimalan u odnosu na broj Srba. Rezultat tog rata je etničko čišćenje Srba iz Hrvatske. Za to niko nije osuđen. Imamo puno elemenata za to da je haški tribunal izgubio svoj moralni i pravni osnov da bude nešto više od nacističkih sudova - rekao je Glišić.

Jovanović smatra neospornim to da je reč o zločinima.

- Ovi zločini ostavili su duboke ožiljke ne samo među Bošnjacima, nego su ukaljali i Srbe i srpski narod. Nisu bili heroji. Najteži zločini su počinjeni u vikend iživljavanjima uz Savu 1992. i 19993. godine. Ne treba nam Hag da bi imali stav, a mi tada nismo u stanju bili da to sami rešimo. Priština nije bila u stanju da odgovori na stotine nestalih Srba posle jula 1999. godine, pa se danas u Hagu sudi Tačiju, Haradinaju, svako društvo na prostoru bivše Jugoslavije reaguje isto na Hag. Hrvati su dočekali Markača i Gotovina kao heroje isto kao što smo mi dočekali neke svoje. Taj sud je formiran kada su svi bili zatečeni dešavanjim na prostorima Jugoslavije. Mi gledamo svet oko sebe jednim okom - kazao je Jovanović, prisetivši se optuženog Miloševića.

- Problem onih koji su u Hag odvedeni je njihova nesposobnost da razumeju vreme u kojem su živeli. Milošević je otišao u Hag civilizovano. NIkad me zbog toga nije napao, žao mi je što su, posebno u vreme Koštunice, otimani generali iz bolnica i sa infuzijom u veni transportovani u Hag, pa kidnapovani iz stanova i prebacivani u Hag. Mislim da je država morala da bude mnogo angažovanija - rekao je Jovanović.

Glišić ističe da se ne može protivrečiti Jovanoviću i da je u razbijanju SFRJ bio uključen i strani faktor.

- Raspad SFRJ je deo sila koje od toga imaju interes. Sjedinjene američke države imaju zakon o pravnoj invaziji u slučaju da neki američki oficir bude priveden oni imaju pravo da izvrše invaziju marincima na Hag i tog svog čoveka oslobode. Početak svih ratnih zločina i najveći zločin je zločin protiv mira. Zašto je zločin protiv mira otac svih zločina? Kada srušite mir, kad krenete u vojnu intervenciju, vi sve ovo što se kasnije desi vi to izazovete, još je gore kad nakon toga instalirate vaše organizacije na Kosovu i pljačkate taj narod. E zbog toga je osuđeno toliko Srba i toliko Hrvata. Haški tribunal ima rasističku osnovu da se bavi samo ljudima na ovom prostoru, a ne ljudima koji su učestvovali u tom ratu sa osiromašenim uranijumom... - rekao je Glišić.

