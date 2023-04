Poslanici Evropskog parlamenta izglasali su juče na plenarnom zasedanju odluku o viznoj liberalizaciji za tzv. Kosovo. To je bio i poslednji korak ka ukidanju viza za građane koji imaju pasoše tzv. Kosova. Građanima sa pasošima koje izdaju privremene vlasti u Prištini biće dozvoljeno putovanje i boravak u Evropskoj uniji do 90 dana u bilo kom periodu u šest meseci. O mogućem prijemu Kosova u Savet Evrope, ukidanju viza za građane Kosova, kao i formiranju Zajednice srpskih opština, govorio je Čedomir Jovanović, liderom LDP-a.

foto: Kurir televizija

- Pre ili kasnije Kosovo će biti deo tog dnevnog reda i postaće članica Saveta Evrope. To ne zavisi previše od onoga šta mi mislimo, ali ne slažem se sa apriori negativnim stavom prema činjenici da će Kosovo dobiti to članstvo. Naprosto veći broj evropskih zemalja je priznao Kosovo. Bolje je za Srbiju da Kosovo bude normalnije kao deo Saveta Evrope. Postojaće niz normi i pravila života koji su potrebni pre svega Srbima. Kako smo došli do toga to je duga priča koja je više puta ispričana - rekao je Jovanović i dodao:

- Nisu nam potrebne nove Košare, mislim da naša deca moraju biti prva generacija Srba koja je rođena u miru i koja će živeti u miru. To želim svima u regionu.

Ocenio je da Briselski sporazum nije stavljen van snage:

- Jasno je da je realizacija briselskog dogovora na delu. Mi smo svoje obaveze ispunili, a i Albanci su ispunili jedan deo, ali nisu ono što je nama najvažnije, a to je formiranje ZSO. Stranke koje su potpisnici briselskog sporazuma, sada napadaju Kurtija zbog rada na realizaciji tog plana.

03:14 ČEDOMIR JOVANOVIĆ ZA KURIR TV: Nisu oni programirani da zubima kolju Srbe! Treba da stanemo na svoje noge kao KK PARTIZAN

Jovanović je konstatovao da je Srbija u novijoj istoriji pretrpela previše poraza.

- Previše smo poraza pretrpeli, ali mislim da mi nismo predodređeni da budemo gubitnici. Partizan je u Evroligi imao skor 4:9, četiri pobede i devet poraza. Onda su stali na noge i od njih gubi svako ko samo pomisli na meč sa Partizanom. Ja ne mislim da se neko rađa sa genetskom predispozicijom da uništava Srbe. Briselski sporazum nije stavljen van snage, mada se već 10 godina mrcvariamo sa njim. Oni misle da smo tražili puno, pa onda traže nešto za sebe - kaže Jovanović.

Kako kaže, kosovskI Alabanci nisu "programirani" za mržnju prema Srbima.

- Nisu oni programirani da zubima kolju Srbe. Mi smo stari narod sa ozbiljnom tradicijom, ne može nas vizna linberalizacijia Kosova da ugrozi. Šta ćemo mi izgubiti što oni mogu da sednu u kola i avion i da otputuju negde. Mi nismo narod koji treba svoju sreću da traži u nesreći drugih.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud