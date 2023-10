ŠTA JE ISTINA U PRIČI O PRAZNIM KIFLAMA ZA SIROMAŠNE ĐAKE U KRUŠEVCU? Navodno je postojao red sa slovom B, u školi sve objasnili

Na društvenim mrežama pojavila se bizarna informacija da se učenici nižih razreda jedne osnovne škole u Kruševcu prilikom preuzimanja užine dele u dve grupe - jedni sa kvalitetnijim sendvičem, drugi u takozvanom "tužnom red sa oznakom B", gde je B od besplatno, sa praznom kiflom. U prvom su navodno deca čiji roditelji plaćaju užinu, dok u drugom redu stoje deca koja pripadaju socijalno ugroženim kategorijama i užinu dobijaju besplatno.

Malo je reći da je ova vest objavljena na društvenim mrežama zgrozila javnost. Sudeći po objavi jedne žene na fejsbuku koja je navodno pričala sa decom iz te škole, vrši se očigledna podela na one koji imaju novca i na one koji ga nemaju, a povrh svega, kako tvrdi, "deca koja plaćaju užinu dobijaju sendvič sa šunkom i kačkavaljem, a druga maltene praznu kiflu".

- Posle današnjeg razgovora sa decom nižih razreda osnovne škole (ime škole je poznato redakciji, prim. aut.) ostala sam zgrožena, besna i revoltirana. U pomenutoj školi decu dele u dve grupe na taj način što jedni kojima roditelji plaćaju užinu stoje u jednom redu, a drugi red je namenjen socijalno ugroženim kategorijama i tamo piše slovo "b", što znači besplatno - tvrdi u svojoj objavi revoltirana žena.

Dodaje i da se prvoj grupi dece za užinu dele "sendviči sa šunkom i kačkavaljem uz pride sok, a socijalno ugroženoj deci se dele prazne kifle".

- Danas je bila kifla sa veoma malo džema, koji se skoro nije ni osećao. Deca se žale da im te suve kifle zapadaju i dolaze kući redovno mrtvi gladni. E sada zamislite samo ove malene koji stoje u drugom redu tako poniženi koji jedu kifle koje im zapadaju, dok se drugoj deci deli bogata užina. Odgovorni su svi zaposleni u toj školi što su uopšte dozvolili da deca stoje u ta dva različita reda i da jedu različite užine. Pitala bih te iste zaposlene kako bi se oni osećali da ih neko deli i razvrstava po nekakvim redovima i da ih diskriminiše po bilo kom osnovu.... - napisala je između ostalog žena na svom fejsbuk profilu.

Ništa manje zatečeni nisu bili čitaoci ove objave koji su mahom ostavljali negativne komentare i osuđivali ovakav postupak škole.

- "O Bože... Da li je moguće?! Diskriminacija među decom. Ovo je užasno što sam pročitala!, Joj Bože! Strašno, tužno!...", samo je deo niza komentara na ovu objavu koja se brzinom munje proširila domaćim internetom.

Šta kaže direktorka škole

U želji da proverimo navode revoltirane građanke koja je informaciju o diskriminaciji dece podelila na fejsbuku sa sve imenom škole pozvali smo direktorku te osnovne škole (ime poznato redakciji) u kojoj se navodno dogodio ovaj incident. Ona je u razgovoru demantovala sve navode pomenute žene.

Školi su se inače usijali telefoni od silnih poziva što građana i roditelja, što medija.

- Na školski mejl nam je stiglo obaveštenje od roditelja da se o našoj školi društvenim mrežama šire klevete i neistine. Prava istina je da kod nas ne postoje nikakve podele na bilo koji način i da u gradu uživamo zavidan ugled - priča direktorka.

Ističe da nema nikakvih podela među učenicima, pogotovo ne onih kojima bi moglo doći do bilo kakvog vida diskriminacije.

- U nižim razredima imamo 55 učenika koji koriste usluge ručka i užine u boravku. Ruča se u kantini, a užinu preuzima dežurni redar i odnosi je u boravak gde je razdeli deci. Znači, nema nikakvog čekanja u redu niti bilo kakvih podela. Redar podeli užinu deci. Onima koji to žele, pogotovo učenicima starijih razreda omogućeno je da u kantini u dvorištu kupe užinu, ali mi uvek apelujemo na roditelje da svojoj deci spakuju užinu da je ponesu od kuće kako ne bi za vreme odmora možda izlazili na ulicu do prodavnice jer mi to ne dozvoljavamo i ne praktikujemo - naglasila je direktorka.

Slede krivične prijave

Ona kaže da joj je jako žao što su se ovakve dezinformacije proširile društvenim mrežama i izazvale revolt građana.

- Naravno da su građani revoltirani i uznemireni. I mi zaposleni smo u istoj situaciji. Zato smo o čitavom slučaju obavestili policiju koja će utvrditi odakle je izvorno potekla ta lažna informacija, a nakon što policija uradi svoj deo posla podnećemo i krivičnu prijavu protiv onoga ko je klevetao školu. Na sreću da roditelji imaju poverenja u nas i znaju kako radimo tako da smo barem sa te strane mirni, a smatramo da onaj ko je širio lažne informacije treba da odgovara - istakla je direktorka.

