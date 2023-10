DEVOJKA (28) POTRESNOM ISPOVEŠĆU DIGLA SRBIJU NA NOGE Progovorila o nasilnim roditeljima, usledile reakcije: "Ovo će te OBELEŽITI"

"Zahvalite se na dobrim roditeljima", rečenica je kojom je neimenovana Srpkinja započela svoju emotivnu ispovest u kojoj je na jednostavan način objasnila kako izgledaju srećni a kako oni drugi, ne baš tako sjajni odnosi između roditelja i dece. Svojom objavom rasplakala je mnoge.

Devojka (28) je na društvenoj mreži "Redit", usled naleta emocija odlučila da napiše nešto o dobrim i lošim roditeljima, u nadi da će svi oni koji se pronađu u jednoj, ali i drugoj kategoriji uraditi nešto po tom pitanju. Oni sa dobrim roditeljima da shvate koliko su srećni, a oni sa lošim da se trgnu i krenu u velike promene, što i sama planira.

"Malo sam emotivna večeras, ne želim da opterećujem svoje prijatelje ni nikoga, već želim anonimno da kažem ljudima sledeće:

Ako imate roditelja koji se ne deru, ne viču, ne prete da će udariti nekog člana porodice, ne histerišu na svaku sitnicu, nisu nervozni 24/7. Ako sa njima/njim/njom možete da sednete, popričate pa makar i 10 minuta, da pitate za savet, naučite nešto o životu, proćaskate o nečemu vama/drugoj strani bitno bez vike i dreke. Ako kada se setite detinjstva imate uglavnom lepe uspomene i nije vas budila vika i dranje iz kuhinje ili druge sobe.

Ako imate roditelje koji se vole ili podržavaju ili makar, minimalno, poštuju međusobno. Ako niste morali da strepite da li će uraditi nešto (udariti člana porodice), ako niste pod stresom ili strahom od tog roditelja...budite zahvalni, bar malo!

Ne tražim ništa, samo sam htela da podelim ovo ovde. Onaj ko ne živi sa nasilnim roditeljem ne može da razume ovako nešto.

Da, imam 28 godina i odrasla sam i shvatam sve, ali kad sam bila mala mislila sam da je to normalno. Eej, dete od 12 godina misli da je ovo normalno. Onda polako kreneš u društvo i shvatiš da se tuđi očevi ponašaju normalno, da razgovaraju normalno, da se drugarice i drugari druže sa svojim očevima, da je njihova normalnost sasvim drugačija od moje...

Sve to utiče na ličnost i sada shvatam da je vreme za velike promene jer ovo ne može da me obeleži za ceo život", napisala je ona.

foto: Shutterstock

Objava je pogodila sve - posebno one koji nisu imali sreće da se nađu među srećne roditelje.

"Imam i ja istu priču, nekad i ne mogu da poverujem da je to (bio) moj život. Sećam se svega, ali sve je kao neki davni san, samo moja osećanja su ista kao i tih dana. Nadrealno iskustvo", "Imam 26 godina i jako mi je teško da se oslobodim trauma. Sve što se dešavalo u detinjstvu me je stiglo pre nepunih 5 godina, čak toliko dugo sam mislila da je sve to bilo normalno", "Nažalost obeležiće te, pričam iz iskustva. Jedino što možeš da uradiš je da odeš i to što pre ako misliš da sačuvaš bar malo razuma", bili su samo neki od komentara ispod ove objave.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:30 PROMOVIŠU SE VREDNOSTI DA JE ŽENA ODGOVORNA ZA NASILJE KOJE DOŽIVLJAVA Sagovornica Kurir TV: Pričaju kako je ona to zaslužila!