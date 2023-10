PESMICA IZ ČITANKE ZGROZILA RODITELJE: "Meni nije lepo da čitam, a kamoli detetu; Ovo je omalovažavanje" Evo šta ih je RAZBESNELO!

Podigla se burna rasprava na društvenoj mreži X, bivši Tviter, oko pesmice u čitanci za osnovce, a ona govori o mami i tati, njihovom odnosu sa decom, o tome koliko nemaju vremena, dok baba - deda servis dižu u nebesa. O čemu je, zapravo, reč?

Naime, kritične rečenice oko kojih se danas vodi rasprava na mrežama su sledeće:

"Dok se onaj tata Po krevetu grči Tu je srećom deda Da sa mnom potrči. Dok nervoznoj mami Sve na svetu smeta Tu je i srećom baba Da sa mnom prošeta Babe su nam sjajne Vrede nam i dede Al tate i mame Ništa nam ne vrede".

Ispod obajve postoji veliki broj komentara poput onih koji posmatraju na sve iz ugla roditelja koji žive i rade u ovim modernim vremenima. Neki od njih su ostavili sledeća mišljenja o ovoj recitaciji:

- Stariji kažu mnogo je lakše gajiti unuče nego dete. Jer ti kao baba i deda ne snosiš odgovornost toliko oko vaspitanja deta. Drugo, sve obaveze su na roditeljima, naravno da su umorni. Kad dođem sa posla ne znam dal bi pre legla ili jela ili se tuširala, a deca sa vrata žele sve - navodi jedan od roditelja, dok je drugi potpuno saglasan sa ovom rečenicom.

Roditelji koji su pokušali da razmeju recitaciju komentarišu na sledeći način:

- Jedino ako je napisana kao satira. Na primer, moja nema ni babu, ni dedu osim jednom godišnje na kratko i ne bi ovo shvatila kao mlađe dete nikako. Lepo je što se slave deda i baba.

Pljušte osude

Dok ima i onih koji je apsolutno ne razumeju i osuđuju.

- Užasna pesmica! Meni, kao odrasloj osobi, nije lepo da je pročitam, kamoli da je dete, koje tek formira mišljenje i ujerenje o sebi, okolini i svetu pročita. Prvenstveno sto se ruši autoritet roditeljima, što nikako nije dobro, a onda i što šalje duple poruke. Koje im ne pružaju sigurnost i za njihov mali domet im govori da nisu ni srećni, ni sigurni u njihovoj primarnoj sredini (užoj porodici). Vrlo je osetljiv taj uzrast i striktno treba voditi računa kako deca formiraju uverenja. Naučiti ih da jedno ne isključuje drugo - navodi jedan od zabrinutih roditelja.

Pored toga, da jedna ljubav ne isključuje drugu, takođe, bilo je komentara koji govore da nema potrebe da se neko unizi, u ovom slučaju roditelji, kako bi se baka i deka "uzdigli" i voleli, jedan od takvih je i ovaj komentar:

- Promašeno je da se ljubav prema bakama i dedovima gradi na omalovažavanju roditelja. A i, brate, loša je pesma, rima naivna, neko ko mora napisati da se tata "po krevetu grči" da nađe rimu za "potrči" ne zaslužuje mesto u čitanci - kaže vrlo krtički nastrojen roditelj.

Sa druge strane, tu su i oni koji misle da je to što piše realnost u kojoj živimo.

- Pa, negde sam uveren da ova pesmica predstavlja realnost za mnogu decu. To je na plus strani. Međutim, nisam siguran da deca mogu lako da razumeju ovaj socijalni problem u tom uzrastu. Na stranu to što mislim da i nije neko umetničko dostignuće - komentariše jedan od mnogih danas.

Na to se nadovezuje komentar da ovakva pesmica "Nije prikladna ni za šta".

Jedan mama je napisala:

- Da moje dete to čita, morala bih ozbiljno da porazgovaram s njim o tome "šta je pisac hteo reći " i da se baš nevešto izrazio. Ali na primer, da sam ja čitala kad sam bila u osnovnoj skoli, verovatno bih se osećala kao poslednji debil, jer sam imala samo mamu i tatu.

Zastarela tema

Određeni su celokupnu recitaciju posmatarali iz svojih "cipela" i tom prilikom napisali:

- Ne znam za druge, mene su roditelji mazili i pazili ceo život tako da mi babe i dede nisu nikad bile neka bitna figura u odrastanju.

Postoje i mišljenja da je sve ovo zastarela tema, poput ovog pisanija:

- Simpatična pesmica, ali, arhaična. Koliko % dece danas žive u domaćinstvu sa babom i dedom?

Jedni osuđuju, drugi se pitaju, treći ne vide nikakav problem u tome i kako kažu mnogo je buke ni oko čega:

- Ja mislim da ovo čak nije ni vredno rasprave. Ne tvoj tvit nego generalno ta prenaglašena priča šta je prigodno, a šta nije. Dan danas se sećam Dragana Lakovića koji peva "lako je prutu da se sokoli, tata me bije, a ja ga volim". Crtaće da ne komentarišem. A deca bila normalnija 5 puta.

