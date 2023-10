AUTOR SPOMENIKA DRAŽI MIHAILOVIĆU: Iguman Stanjevića mi je rekao da SAMO ČETVORICA imaju NEBOZEMNI KARAKTER, a ON je jedan od njih

Povodom otkrivanja spomenika generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću najavljenog za 17. oktobar ove godine u Bregalničkoj ulici u Beogradu u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su prof. dr Dragan Radenović kao i Željo Zirojević, akademik, književnik, pukovnik i potpredsednik SUBNORA.

Rekao je da je inicijativa došla od pokreta "Naša Drina".

Pokrt Naša Drina je pomogao kada je spomenik Slobodana Miloševića trebalo prebaciti u Moskvu. Tada su se oni ponudili da pomognu i organizovali prebacivanje te skulpture u Moskvu. Od njih je došla inicijativa za ovaj spomenik - rekao je Radenović.

Pre rada na spomeniku zatražio je blagoslov od igumana manasttira Stanjević koji često posećuje:

- Ja često odlazim u manastri Stanjević iznad Budve u Crnoj Gori. Posle jedne liturgije nekako mi je palo napamet da zatražim blagoslov igumanov za rad na spomeniku Draži. Kada sam mu rekao da bi hteo da uradim Dražu Mihailovića koji nam je kao ličnost nepoznat, o kome imamo samo šture istorijske izvore, on mi je ispričao da postoji samo četvorica ljudi koji imaju nebozemni karakter. To su Kralj Vladimir, Car Lazar Kosovski, Karađorđe i Dragoljub Draža Mihajlović. Ne zna se gde se njihove glave nalaze i to se u crkvi tako naziva. Sam naziv je vrlo inspirativan. Napravio sam ga kako se zakljinje na Bibliji.

Istakao je da je udruženje Naša Drina mešu prvima naprivilo iskorak ka unutrašnjem pomirenju Srbije:

- Napravili su prvi iskorak ka unutarnjem pomirenju Srbije. Sve što se dešavalo tokom drugog svetskog rata i posle njega je stalno vodilo u neke latentne, ako ne i vidljive sukobe.

