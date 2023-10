UŽIVO IZ IZRAELA! Ćerka Avrama Izraela za Kurir: Kada čujemo ovaj zvuk, imamo MINUT I PO da se sakrijemo! Ovo nije običan napad!

Olga Izrael Dojč , potpredsednik NVO "Monitor" gostovala je u emisiji Kurir televizije. Uključila se uživo iz Tela Aviva i putem Viber poziva ispričala gledaocima kakvo je trenutno stanje u Izraelu.

foto: BELAL AL SABBAGH / AFP / Profimedia

Nakon što se zahvalila na kontinuiranom interesovanju za dešavanja u Izraelu podelila je najnovije podatke od jutros;

- Noćas i jutros su rakete udarale u okolini Izraela. Izraelska vojska je zaustavila prodiranje Hamasovih terorista u Izrael. Ulazak u naseljena mesta, upadi u kuće i širenje straha doveli su do stanja nacionalnog šoka. Ovako nešto nije se desilo od osnivanja države Izrael. Sve kroz šta sada prolazimo, konsolidovalo je naciju i osećaj tog jedinstva je neverovatan - rekla je Izrael Dojč.

Ona je juče vodila autobus od 60 volontera u Berševu, južni grad Izraela, da podele pakete hrane i pića vojnicima koji su hospitalizovani:

- Stotine Izraelaca se mobilisalo da nekako pomogne. Zabrinuti smo jer se otvaraju dodatni frontovi, i sve vreme imamo raketiranje iz Libana i pokušaje da njihovi terirotisti i vojnici uđu u Izrael. Ljudi su zabrinuti zato što, ako bude nekoliko frontova, to će uključiti celu zemlju u rat - istakla je.

Prvi udarni dan bio je u subotu:

- Mi nisamo u direktnoj blizini, udaljeni smo 45 kilometara od Gaze. Od momenta oglašavanja sirena za uzbunu, i udara imamo minut i po da se sklonimo. Svaki stan ima bezbednu sobu to je betonski stub u zgradi sa čeličnim roletnama i betonskim vratima... Kako ste bliži Gazi to se smanjuje vreme za koje možete da stignete do skloništa - rekla je.

09:34 NACIJA U ŠOKU: POLA MILIONA IZRAELACA U SLUŽBI ODBRANE! Uživo iz Tel Aviva, Izrael Dojč: Jasno je da su se mesecima PRIPREMALI

Do daljnjeg nema škole za decu u Izraelu :

- Deci je najbolje da budu uz svoje roditelje. Mi ne možemo da priuštimo redovnu rutinu, da odlazimo na posao i ostavljamo decu u školu. Trenutno je mobilisano preko 300.000 rezervista i ako na to dodate momke koji su na redovnom vojnom roku to je oko pola miliona mobilisanog stanovništva, ako oduzmete od toga decu i nemoćne, gotovo je sigurno da je pola sposobnog stanovništva u vojnoj službi. Mi ovde imamo aplikacije za vojnu uzbunu, ja sa prozora zgrade vidim kada se njima pojavi uzbuna, i instrukcije i organizacija za zaštitu od vojnog udara je izuzetna - na sreću i na nesreću... - istakla je Izrael Dojč.

MOSAD: Druga najjača špijunska organizacija na svetu "Služba je osnovana 1948. Mosad je predviđen za izvođenje operacija (likvidacije, sabotaže itd.) u inostranstvu. Pored toga postoji Shin Bet, kontraobavještajna služba vojske, te Aman koja obezbježuje podatke. Mosad je od 1963. dobio naziv Institut za obavještajnu službu i specijalne zadatke. Novinar Bergman navodi kao poseban zadatak sprečavanje neprijateljskih država da se nuklearno naoružaju. Posebno odjeljenje Zomet radi na infiltraciji arapskih političara, ofizira i naučnika. Metodom "pod pogrešnom zastavom" potencijalni doušnik se ubjeđuje da radi za NATO ili neku evropsku državu. Drugi poseban zadatak je zaštita Jevreja u inostranstvu i njihova emigracija u Izrael. Porast uticaja počinje dolaskom načelnika Isela Harela 1954.Otvaranje službe javnosti počelo ja nkon 1995. nakon više bezuspešnih operacija i atentata na premijera Yitzaka Rabina..."

Na pitanje voditelja kako je i zašto došlo do ovih dešavanja, uprkos znanju da je u Izraelu dugra na svetu najjača špijunska organizacija na svetu MOSSAD (sa 3 biliona dolara budžeta i 7.000 obaveštajaca širom sveta), Dojč nema odgovor na pitanje, ali je naglasila:

- Svi smo zatečeni i zabrinuti i iznenađeni napadom Hamasa. Ovo nije običan napad iz Gaze. Navikli smo na vojne cikluse od dva, tri, do sedam dana, da ispaljuju do 2.000 raketa iz Gaze. U poslednjih nekoliko dana ispaljeno je oko 5.000 raketa i jasno je da je mesecima pripremano i da su imali podršku Irana. Uz naše ogromno iznenađenje i propuste izraelskih službi ovako nešto je bilo mimo očekivanja - ispričala je Izrael Dojč.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

05:02 IZRAEL JE DOŽIVEO SRAMOTU ZBOG USPAVANIH VOJNIKA MOSADA! Stručnjaci tvrde: Narednih dana rat će ESKALIRATI, EVO ŠTA SLEDI