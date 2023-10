RODITELJI RIZIKUJU ŽIVOTE SVOJE DECE: Dečak leži na polici GEPEKA! Ljudi šokirani prizorom (FOTO)

Pojedini roditelji u Srbiju rizikuju živote svoje dece tokom vožnje!

Neki ih voze na suvozačevom mestu, bez vezanog pojasa, neki ih čak puštaju da sednu za volan.

Slika koja se pojavila na društvenim mrežama uznemirila je mnoge korisnike.

Naime, na fotografiji koja je objavljena na Instagram stranici "Moj_beo_grad_" vidi se dete koje tokom vožnje leži na polici gepeka.

Nedavno je i direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović podelio snimak žene iz Srbije koja je tokom vožnje snimala svoju ćerkicu koja se vozila na prednjem sedištu bez vezanog sigurnosnog pojasa.

- Takvo ponašanje, koje nije retkost za naše društvo, najbolje pokazuje koliko smo neobrazovani u saobraćajnom smislu. Niko ne voli dete više od roditelja, a sa druge strane vidimo kako neki čine nešto što je jako opasno po decu. To je kao da uzmeš dete i staviš ga malo u kavez sa tigrom da ga slikaš, pa ga izvučeš. Roditelj obožava svoje dete, život bi mu dao, a ugrožava mu život - rekao je nedavno Okanović za Kurir.

On smatra da zapravo roditelji nisu svesni posledica takvih postupaka.

- Ti roditelji nisu u školi učeni zašto je važno da se deca voze na propisan način, niko ga tome nije naučio u auto-školi, nije to obrazovanje dobio od roditelja i stiže rezultat - majka koja bi dala sve za svoje dete, a ponaša se užasno. Jedan od problema je i što se to radi zarad lajkova, a drugi problem je što se ti lajkovi i dobijaju. Kad takvo ponašanje bude nailazilo na društveni prezir, neće dobijati lajkove, što kod nas još nije slučaj - rekao je tada Okanović, ističući da je snimak koji je on podelio dobio samo dva osuđujuća komentara.

Brojke 20.000-40.000 dinara iznosi kazna za prevoz deteta u krilu na prednjem sedištu

100.000-120.000 dinara ili 15 dana zatvora je kazna za prevoz deteta na mestu koje nije predviđeno za sedenje

- Poslednja istraživanja pokazuju da upotreba dečjeg sedišta još uvek nije prešla 50 odsto. Recimo, ako vozilo udari u zid pri brzini od 49,9 km na čas, to je kao da je dete palo sa visine od 10 metara, što odgovara visini četvrtog sprata. E sad, zamislite dete koje majka drži u krilu i koje udara u zid pri brzini od 50 km na čas, ona neće uspeti da ga zadrži, ako dete udari u kontrolnu tablu, majka će da usmrti svoje dete - upozorio je on i dodao:

- Ako pričamo o detetu na prednjem sedištu, vazdušni jastuk se ispaljuje brzinom od oko 350 km na čas, to znači da ako se dete nalazi na putanji ili u zoni ispaljivanja vazdušnog jastuka, velike su šanse da on usmrti dete! Kazne za nepropisnu i nebezbednu vožnju dece u vozilima kreću se od 10.000 do 120.000 dinara, u zavisnosti od situacije.

- Ako pričamo o pravim kaznama, to su smrtne kazne za dete ili da dete ostane invalid - zaključio je Okanović.

