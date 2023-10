LJUDI, NE PALITE STRNJIKU, UBIĆETE NEKOGA! Putevi u dimu širom Srbije, nadležni apeluju: Kazna ako neko pogine 12 GODINA ZATVORA!

Ne palite strnjiku, ubićete nekog! Izazvaćete požar velikih razmera, ako se vatra otme kontroli zapalićete i šume i seoska domaćinstava, možete i sami da nastradate, a možete ubiti i druge jer je dovoljno videti dimne zavese koje se spuštaju na srpske puteve u ovo doba godine i koje mogu biti izuzetno opasne po život učesnika u saobraćaju!

- Ne palite njive! Nemojte da od poljoprivrednika postanete ubice! Vaša bahatost može nekoga koštati života - navodi se u opisu video-snimka koji je nastao u Inđiji a na kojem vozač u automobili upada u gust oblak dima i ne vidi bukvalno ništa!

Na opasnost upozorava i država. Pokrenuta je nacionalna kampanja iza koje su stali Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a realizuje se uz podršku Delegacije EU u Srbiji i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Na televiziji se emituju spotovi u kojima se šalje jasna poruka o katastrofi koju mogu izazvati kada potpale ostatak od useva u njivama, a sve to kako bi ih očistili za novu setvu. I tu čine još jednu grešku, jer paljenjem zapravo štete i zemljištu.

Uprkos kaznama, brojnim upozorenjima, brojnim izgubljenim životima u saobraćaju zbog gustog dima i požarima, poljoprivrednici nakon žetve na njivama pored puta pale strnjiku. Samo u prošloj godini, zabeleženo je oko 15.000 požara na otvorenom.

Miladin Ševarlić Uništava se biomasa, flora i fauna, šteta je višestruka Profesor Poljoprivrednog fakulteta Miladin Ševarlić kaže za Kurir da paljenje žetvenih ostataka nanosi štetu poljoprivrednom zemljištu i ugrožava sveukupan biodiverzitet. Miladin Ševarlić foto: Beta - Poljoprivrednici u cilju uštede, umesto da usitne i zaoru te žetvene ostatke i poboljšaju sadržaj humusa i bogatsvo hranljivih materija za naredni ciklus proizvodnje, to pale. Uništava se biomasa, flora i fauna na zemljištu i u površinskom sloju zemljišta, što je nenadoknadiv gubitak. Zagađuje se atmosfera, posebno u blizini parcela koje su uz auto-puteve, zbog čega u nemalom broju slučaju dolazi do saobaćajnih nezgoda, čak i onih sa fatalnim ishodom. Paljenjem se izaziva višestruka šteta. Vinovnici paljenja žetvenih ostataka podležu i velikim novčanim kaznama, a ukoliko ima posledica po učesnike u saobraćaju, moguće su i zatvorske kazne - objašnjava Ševarlić.

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović ističe za Kurir da je paljenje strnjike izuzetno opasno za učesnike u saobraćaju.

- Krajnje je vreme da reaguje i tužilaštvo jer radi se o krivičnom delu izazivanje opšte opasnosti, i to teži oblik jer su požari kraj veoma prometnih saobraćajnica i ugrožen je veliki broj učesnika u saobraćaju.

Činjenice Kazne od 5.000 do 50.000 dinara kazne za paljenje žetvenih ostataka za fizička lica

od 25.000 do 250.000 dinara zaprećene kazne za preduzetnike

od 100.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica

Advokatica Tamara Radojčić, saradnica advokatske kancelarije "Simović" iz Beograda, objašnjava da samo paljenje strnjike u blizini puteva predstavlja delo Izazivanje opšte opasnosti, ali da, ukoliko dođe do saobraćajne nesreće kao posledice paljenja, je reč o Teškom izazivanju opšte opasnosti. Tako ako dođe do opasnosti za život ili telo ili za imovinu većeg obima predviđena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina i novčana kazna. Ako je delo učinjeno iz nehata učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

- Ako je krivično delo učinjeno iz nehata, a nastupila je smrt nekog lica kazniće se zatvorom od jedne do osam godina. Ukoliko je nastupila teška telesna povreda ili imovinska šteta većih razmera predviđena je kazna do osam godina zatvora, a ukoliko je nastupila smrt jednog ili više lica počinilac će biti kažnjen zatvorom od dve do 12 godina - napominje Radojičićeva.

Poljoprivrednici ovoj primitivnoj meri pribegavaju kako bi izbegli neophodne troškove, ali umesto uštede stvaraju opasnost.

ČINJENICE Palili strnjiku, pa nastradali 2023. godine - Muškarac (64) iz Vranja palio strnjiku, udahnuo veću količinu ugljen-monoksida i preminuo

2021. - muškarac (79) zapalio strnjiku na svom imanju i izazvao požar koji se raširio po okolnom rastinju

2021. - muškarac (72) kod Vranja se zapalio dok je palio strnjiku

2020. - mladić (28) nastradao kod Novog Bečeja slučajno je zapalio sebe dok je palio strnjiku

2018. - u selu Ratkovac na svojoj njivi nastradao je čovek (78) dok je palio nisko rastinje, kada je izbio veliki požar

