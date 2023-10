ANALITIČARI PROCENJUJU: Uzaludan je pritisak iz Brisela na pet zemalja EU da priznaju nezavisno Kosovo!

Predsednica Odbora za spoljne poslove u Parlamentu Velike Britanije Ališa Kerns poručila je da Evropska unija treba da se angažuje da zemlje članice koje ne priznaju nezavisno Kosovo to učine. No, sagovornici Kurira smatraju da uopšte nije realno očekivati da bilo koja od pet zemalja koje ne priznaju nezavisnost Kosova to učini, i to, napominju, iz sopstvenih interesa.

Slični problemi

Naime, Kernsova je u intervjuu za Atlantski savet kazala da je potrebno u okviru dijaloga Kosova i Srbije da Ujedinjeno Kraljevstvo igra aktivniju ulogu, ističući da je frustrirana što Velika Britanija nije bila veliki igrač u tom procesu. Ona je naglasila i da je EU dužna da razgovara s predstavnicima zemalja članica Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova i podstakne ih da priznaju nezavisnost Kosova jer se, prema njenim rečima, "samo tako može vratiti ravnoteža u procesu dijaloga za normalizaciju odnosa".

Stručnjaci pak ocenjuju da je tako nešto potpuno nerealno. Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović ukazuje da Kernsova jednostavno vrši posao za kosovske Albance, što je, kaže, poznato.

- Njima smeta to što EU nije jedinstvena u stavu protiv Srbije. No, pritisci na te zemlje imaju skoro nikakvih izgleda da uspeju jer one u odnosu prema nama štite sebe, a samim tim i nas indirektno po pitanju Kosova. Boje se tog opasnog primera "specijalni slučaj", da se jedna nacionalna manjina u državi sprovede u narod i da mu se pokloni država. Oni su sami puni sličnih problema, imaju znatnih nacionalnih manjina i nemaju nameru da slušaju te pesme sirena koje im pevaju Amerikanci i drugi - naglašava Jovanović za Kurir.

Bivši šef diplomatije upozorava da je u celoj toj priči najslabija karika - Grčka!

- Grčka je potencijalno najslabija karika ne zato što želi da podrži Kosovo, već zato što je pod snažnim pritiskom Turske, od koje se plaši, i zato se privija uz Ameriku, koja može da joj uslovi zaštitu zahtevom da vlast u Atini prizna nezavisnost Kosova. Međutim, pitanje je da li bi i ona i tada popustila - zaključuje Jovanović.

Interesi su promenljivi

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost smatra da mogućnost da neka država prizna nezavisno Kosovo i Metohiju uvek postoji.

- Ipak, u ovom trenutku mi ne deluje realno da će neka država promeniti pristup. Svi u svetu se rukovode svojim interesima, koji su promenljivi, i toga treba da budemo svesni - kazao je on za Kurir.

Prevara Kosovo nije "specijalni primer" Vladislav Jovanović je podsetio da Rumunija ima više od 2,5 miliona pripadnika mađarske manjine, Slovačka 650.000 Mađara na samim granicama, od ukupnog broja ljudi na Kipru trećina je turska manjina, dok Španija ima Baskiju i Kataloniju, koje nisu manjine već narodi. - Te zemlje zato nemaju nameru da aplaudiraju ovoj prevari ostatka Evropske unije i SAD da je Kosovo specijalni slučaj - ocenio je Jovanović.

Lista Koje zemlje EU nisu priznale Kosovo Grčka

Španija

Kipar

Slovačka

Rumunija

