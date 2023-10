"NE ZNA SE ŠTA JE TEŽE: BITI RODITELJ, DETE ILI PROSVETNI RADNIK" Ranđelović: Deca imaju DVA UZORA, a to NISU PORODICA i ŠKOLA

Mediji svakodnevno donose informacije o sve češćim slučajevima vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama, sa posledicama teških telesnih povreda i psihičkih trauma, pa čak i smrtnim ishodom.

foto: Printscreen/192

Istovremeno, medijski radnici, u obavezi su da, kroz razgovore sa stručnjacima, učestvuju u osvešćivanju društva po pitanju grešaka koje se prave u vaspitno-obrazovnom sistemu.

foto: Kurir tv

Zbog čega mnoga deca ili učestvuju ili trpe vršnjačko nasilje, zbog čega sve veći broj tinejdžera kreće stranputicom i zbog čega su uzori često pogrešne osobe, danas su pitali voditelji emisije "Puls Srbije" pedagoga, dr Mariju Ranđelović.

Upozorila je roditelje da deca prate sadržaje na internetu za koje roditelji nemaju jasan ili uopšte nemaju uvid:

- Nedovoljna medijska pismenost, doprinela je tome da i ne znamo šta deca rade na internetu. Deca ga koriste za odmor, razonodu i zabavu i manje za učenje. U tom smislu ja sam zagovornik medijske pismenosti. Mi moramo edukovati prosvetne radnike o medijskom sadržaju - smatra Ranđelović.

09:36 RANĐELOVIĆ O VRŠNJAČKOM NASILJU: Zaboravljamo da su roditelji i prevencija KLJUČNI za razvoj ZDRAVOG DETETA

Na navode voditeljke da prosvetni radnici nisu zadovoljni svojim statusom, Ranđelović daje neke uvide o tome kako se to može poboljšati uz komentar da se "ne zna šta je teže biti dete, roditelj ili prosvetni radnik".

- U međuvremenu nastavnik je postao i programer i dijagnostičar i onaj koji prevenira nasilje, a ako se išta menja brzo to je prosveta. Šta je suštinski važno za mladog prosvetnog radnika? To je obrazovanje, ali ono znanje koje ponesemo sa fakulteta nije dovoljno. Fokus na medijsku pedagogiju je jedno, a mi danas u svojim razredima imamo i decu migrante. Decu koja imaju poremećaje u ponašanju, do toga da imamo darovitu decu koja ne smeju da budu zapostavljena! - upozorila je Ranđelović, pa nastavila:

- Kako poboljšati odnos prema prosvetnim radnicima? Mora da se prevaziđe animozitet između njih i roditelja, jer su oni zapravo saradnici - savetuje Ranđelović.

Voditelj ipak, pita, šta nam se desilo pa smo svedoci tome da deca idu stranputicom?

Ranđelović kao dogovor iznosi dva uticaja koja su bila ključna u razvoju ličnosti tokom odrastanja starijih generacija, dok sada vidi situaciju drastično drugačijom:

- Nekada i ne tako davno bila su dva uticaja roditelji i škola, a danas nije tako - to su vršnjaci i mediji - najsnažnija vaspitna sila. Nećemo tražiti krivicu, nego uzroke u onome što je bazično, a to je porodica. Deca imaju ponudu velikih instant sadržaja, a i samim roditeljima lakše je da daju detetu telefon u ruke, dok neki i nemaju kompetencija da se bave svojim detetom. Ne možemo tražiti od deteta koje ima sedam godina da vrši selekciju iako tu sposobnost nemaju čak i neki roditelji, a ni profesori. Znači i roditelji su deo vaspitnog procesa, a prevencija je prvi korak i direktno ih uključuje - istakla je Ranđelović.

"Zaboravljamo na odogovornost roditelja da budu prisutni u aktivnosti svoje dece tokom obrazovanja", zaključila je Ranđelović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:23 Vršnjačko nasilje u Sremskoj Mitrovici