OPOZICIJA MOLILA AMERIČKOG AMBASADORA DA POMERI IZBORE? Brnabićeva: Neki očigledno imaju saznanja o tome!

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić obišla je danas arheološko nalazište u Vinči zajedno sa ambasadorom SAD Kristoferom Hilom.

Na konferenciji, jedna novinarka je upitala ambasadora da li razgovara sa opozicijom oko pomeranja izbora.

Ambasador Hil je odgovorio da razgovara sa mnogo ljudi, između ostalog i sa liderima opozicije, ali da se ne meša u unutrašnje stvari Srbije. Predsednica Vlade primetila je da neki mediji sada očigledno imaju saznanja da opozicija moli Hila da pomeri izbore.

- Meni je zanimljivo vaše pitanje ambasadoru Hilu, jer vi pretpostavljam imate indicije da je opozicija zamolila ambasadora da se pomere izbori. Očigledno imate neka saznanja. Opozicioni lideri su u svom poslednjem, od mnogobrojnih pisama stranim ambasadama i EU, otvoreno napisali da, zbog toga što nisu dobili odgovor na njihovo pismo od 30. juna, sada deluje da ćemo imati izbore do kraja godine. A oni su u junu molili da izbora ne bude, tada su rekli da će izaći na ulice ako bude izbora. Ovo nije moje tumačenje njihovih reči, već logičnom dedukcijom izvlačim zaključak. A vi ste ambasadoru Hilu sami postavili to pitanje – da li razgovara sa predstavnicima opozicije o pomeranju izbora, nisam vas ja terala da ga postavite. Tako da, iz vašeg pitanja ja zaključujem da oni mole sada i Kristofera Hila da se pomere izbori - rekla je Brnabić.

Premijerka je takođe istakla da je prema izveštaju ODIHR-a Srbija ispunila većinu svojih preporuka i da je ona samo citirala izveštaj.

- Ukoliko Crta zna bolje i više od ODIHR-a o njihovim preporukama i o tome šta smo mi implementirali, a šta nismo, onda neka bude tako i neka ODIHR podnese ostavku, neka da svoj posao Crti, pa će Crta to da radi i za Srbiju, ali i za Holandiju, Nemačku, Francusku i sve ostale. Ja sam, ponavljam, rekla ono što piše u izveštaju ODIHR-a. Da je 79% preporuka ispunjeno. Nadam se a ODIHR dolazi nazad, da budu fizički prisutni ovde, mi smo ih pozvali da dođu što pre. Molim sve da ne smetnu sa uma da mi sa njima radimo još od prethodnog izbornog ciklusa i da smo odmah napravili novu radnu grupu za saradnju sa ODHIR po formiranju nove vlade. To verujem ni Crta ne može da kaže da nije tačno. Sve vreme smo sa njima radili na implementaciji preporuka. Pokazaću vam da postoje i zemlje Evropske unije koje u dva izborna ciklusa, i duže, nisu ispunile nijednu preporuku ODIHR-a. Takođe postoje i preporuke protiv kojih je opozicija i koje zbog toga nisu implemetirane. Jedna od takvih je da građani mogu da podrže i više izbornih lista i nije usvojena jer je opozicija bila protiv. Nikada nećemo, dakle, ispuniti 100% preporuka, ali ako me pitate da li smo zemlja koja je ispunila najveći deo preporuka – apsolutno jesmo, I nastavljamo da radimo sa ODHIR - rekla je predsednica Vlade.

Brnabić je naglasila i da veruje u vladavinu prava i transparentan izborni ciklus, kao i da veruje u ono što radi Vlada.

- Verujem u naše rezultate i u naš program koji predlažemo građanima Srbije. Ne verujem da će bilo ko u Srbiji glasati za političke stranke čiji je jedini program da se kazni Srbija kako bi oni došli na vlast. Šta biste uradili za građane? Pa… povećaćemo plate. Pa dobro, ali bili ste 12 godina na vlasti, zašto ih niste tada povećali? Pa nismo. Ali 450.000 ljudi je u vreme vaše vlasti izgubilo posao, a sad im obećavate bolji život? Ja sam sigurna da građani Srbije u to ne veruju. Tako da, samo neka ODIHR dođe, neka radi sa nama svaki dan, samo da obezbedimo da građani vide šta mi radimo. Ali važno je takođe reći istinu -- ta opozicija koja piše Briselu da se Srbiji uvedu sankcije, njih ODIHR, u stvari, ne zanima. To je njima samo podloga za pravljenja haosa nakon sledećeg izbornog ciklusa. Ni oni ne veruju da će pobediti. Oni danas kažu da će, ukoliko izgube, opet da prave haos i proteste. Pa ljudi, sedite i napišite politički program. Neće niko glasati za vas ako vam je jedini program sankcije Srbiji - rekla je premijerka.

