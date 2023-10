OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNU NEDELJU: Meteorolog najavio jačanje anticiklona, ali od ovog datuma PREOKRET! (FOTO)

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Danas uz premeštanje frontalne zone povremene padavine, umeren do pojačan severozapadni vetar i zahlađenje. Maksimumi od oko +14 na severozapadu do oko +25 na jugoistoku regiona. Obilnije padavine se ne očekuju i ponegde će kiša izostati - napisao je Čubrilo i dodao:

- Početkom sledeće nedelje sledi jačanje anticiklona uz stabilno i prohladno vreme. Jutra će biti hladna i u noći ka utorku u oblastima gde bude pretežno vedro minimumi će se kretati od -1 do +2 stepena Celzijusa. Do srede dnevne maksimumi od +8 do +15 stepeni Celzijusa, što je malo ispod proseka za ovaj deo godine.

Prema njegovim rečima od srede se računa na razvijanje jakog ciklona u Sredozemlju koji će u svom toplom sektoru pokrenuti južno stujanje sa kojim će iz severne Afrike stizati pustinjska prašina i vrlo topao vazduh.

- Po istočnoj periferiji anticiklona nad Skandinavijom će se u isto vreme pokrenuti vrlo hladan vazduh, ali je sada već gotovo sigurno da će nad nama dominirati južno strujanje i da će se hladan vazduh premeštati znatno severnije i istočnije od nas. U sredu posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano, ali već malo toplije uz jačanje južnog vetra. Dnevni maksimum od +11 do +18 stepeni Celzijusa. Od četvrtka do nedelje uz jako južno strujanje znatno toplije od poseka, povremeno uz kišu, a biće mogući i grmljavinski pljuskovi - navodi Čubrilo:

- Najobilnije padavine, kao i obično kad ovakvih situacija nad Dinaridima, posebno na strana planina koje su okrenute ka jugu gde zbog orografskog efekta i dodatne kondenzacije tih dana lokalno može pasti i oko 250-300mm taloga. Severnije padavina znatno manje, a sam sever i severoistok regiona bi mogao dobiti samo 3-6mm taloga i do pretežno u subotu posle podne ili nedelju ujutro kadaa bi se hladan front tog ciklona premeštao preko regiona. Osim kiše i umerenog zahlađenja premeštanje tog fronta bi donelo prestanak južnog strujanja i pokretanje slabog, severozapadnog strujanja vazduha.

U četvrtak i petak maksimumi mogu biti pravi letnji, lokalno i oko +29 stepeni Celzijusa, dok bi u nedelju usledilo umereno zahlađenje uz maksimume od +9 do +15 stepeni Celzijusa.

- Sumirano, pred nama je kraće zahlađenje, nema ni govora o bilo kakvom jačem zahađenju, a kratkotrajnog snega može biti samo na najvišim planinama. U drugom delu nedelje sledi jače otopljenje i oko 20.10. bi maksimumi mogli biti pravi letnji. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.

