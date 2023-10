ANALITIČARI: Priština želi da po svaku cenu izbegne održavanje izbora na severu KiM

Priština očigledno po svaku cenu pokušava da izbegne održavanje izbora u četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije, te malo-malo pa nađe novi razlog za njihovo odlaganje. Analitičari smatraju da će Priština tako unedogled, osim ako ih ne pritisnu EU i SAD, a da će u suprotnom nastaviti teror nad Srbima na severu.

Poslednja u nizu oglasila se bivša kosovska ministarka spoljnih poslova Meljiza Haradinaj Stubla, koja je poručila da "posle događaja u Banjskoj 24. septembra i dalje postoji rizik od ponavljanja zločinačke agresije Srbije", zbog čega smatra da još nema uslova za izbore na severu Kosmeta - napisala je ona na svom Fejsbuk nalogu.

Besmislena procedura

Da Priština čini sve kako bi izbegla ove izbore, ocenio je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

- Usled nezapamćenog pritiska i nasilja tzv. kosovske policije prema Srbima, jedino rešenje za momentalnu deeskalaciju jeste održavanje izbora na severu, kao i povlačenje specijalne policije kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Umesto da se organizuju izbori na kojima bi učestvovali Srbi, Kurti je svojim administrativnim uputstvom namerno zakomplikovao situaciju, uvodeći besmislenu proceduru koja podrazumeva nekakvu peticiju, zatim referendumsko izjašnjavanje, pa tek na kraju održavanje izbora, i sve to s dugim vremenskim rokovima. Time je Kurti najdirektnije slagao predstavnike EU i SAD, s obzirom na to da je javno obećao da će organizovati izbore. To ne čudi jer su svi mogli da vide da Kurti nije nikakav mirotvorac, već balkanski piroman, koji izbore na severu ne želi i koji je lično naredio svojim lažnim gradonačelnicima da ne smeju da podnesu ostavku - naglasio je Petković.

Članica skupštinskog Odbora za KiM Snežana Paunović za Kurir kaže da je sasvim očekivano da će Priština uraditi sve da izbegne te izbore.

- Prosto je za njih praktičnije da, uprkos tome što je to nelegitimno, kontrolišu sve procese na severu Kosmeta. Ipak, verujem da to neće moći unedogled da odlažu, izbori se moraju desiti - zaključila je ona.

Ucene i natezanja

Bivši diplomata Milovan Božinović veruje da će se prištinsko odugovlačenje raspisivanja izbora na severu nastaviti, i to, kako kaže, onoliko koliko prištinski sponzori procene da je to poželjno.

- To nije, niti može biti, odluka prištinskih vlasti, već stav Zapada, koji će oceniti da li su se ispunili uslovi za njihovo održavanje, s tim što je danas situacija manje povoljna jer će se u prvom redu meriti koliko Srbija sarađuje u rasvetljavanju događaja u Banjskoj. To po potrebi može da se komplikuje i da se oteže. Nisam iznenađen što koriste te događaje za odlaganje izbora na severu i mogu samo da budem zabrinut da će toga biti još dosta, kao i nekih drugih ucena i natezanja. Ostaje da vidimo da li će se zaista ostvariti najavljena mogućnost da neka značajna delegacija EU dođe tim povodom, a to može samo s njima da se reši - ocenio je Božinović za Kurir.

Milan Ivanović Jedina namera im je zastrašivanje Srba Nekadašnji direktor KBC Kosovska Mitrovica Milan Ivanović napominje da je Priština proglasila sever za terorističko područje i uvela antiterorističke mere. - Time pokazuju da im je jedina namera da nastave s maltretiranjem i zastrašivanjem Srba. Vidimo da je u subotu bilo čak sedam pretresa, većinom u Severnoj Mitrovici, i mislim da sada i fingiraju razne događaje kako bi nastavili sa zastrašivanjem i maltretiranjem Srba. Jedini cilj im je da se izbori ne održe i da njihovi lažni gradonačelnici, zajedno s vojskom Kfora, ostanu na severu i rade sve protiv interesa Srba, smišljaju nove pakosti i ostave Srbe u nemogućim uslovima za život - istakao je Ivanović za Kurir.

