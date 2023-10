SVE OD ČVARAKA DO LJUBAVNOG NAPITKA: U Krupnju održani deseti "Plodovi Rađevine" (FOTO)

Jeste kiša bila dosadna, a prohladna jesen rešila da se pojavi baš u nedelju, ali nije to omelo više od 150 izlagača, najviše do sada, iz delova Srbije kao i brojne posetioce da dođu u Krupanj na desete "Plodove Rađevine". Ova privredno-turistička manifestacija pokazala je svo bogatstvo Rađevine, ali i drugih krajeva Srbije, a prepune tezge da i kada godina nije baš najbolja za voćare, ratare i pčelare opet dovoljno rađa Rađevina i plodna srpska zemlja da se ima i te kako šta i pojesti i popiti. U to se uverila ekipa Kurira koja je malo kisla, a više uživala u prestonici Rađevine.

Manifestaciju je zvanično otvorio Ivan Isailović, predsednik krupanjske opštine, koji je kazao da su "Plodovi Rađevine" iz godinu i godinu sve masovniji i došlo se do rekordne i po broju izlagača i po broju ekipa u takmičenju pravljenja najboljeg gulaša, gde ih je bilo više od 40.

foto: Kurir/T.I.

- Želim da "Plodovi Rađevine" traju dugo i postanu jedna od najvećih srpskih tradicionalnih manifestacija. Da iduće godine bude još više izlagača, takmičenja i posetilaca u našem Krupnju – rekao je on.

Sa Fruške gore, iz Iriga je stigao Vukašin Jelić sa oko 150 kilograma mesnih "poslastica".

- Ovo su proizvodi iz dedine pušnice, od mesa manulice, domaćih svinja, konjskih proizvoda, pa sve do goveđih. Sve je domaće, sami radimo. Najveće interesovanje je za čvarke i kobasicu, ali ide i sve ostalo – kaže on, a nedaleko od njega je Aleksandar Tadić iz Donje Bukovice kod Valjeva, koji nudi dimljene polutvrde sireve od kravljeg mleka.

foto: Kurir/T.I.

Veli da ih ima sa više od 20 vrsta različitim začinima u siru, belim lukom i peršunom, tucanom paprikom, susamom, sremušem, mirođijom, vrganjima, orasima, maslinama, brusnicom, suvim grožđem, suvim šljivama, aronijom, a najnoviji su sa duvan čvarcima.

- Najpopularniji je svaki sir koji u sebi ima beli luk, a sve je potpuno domaće. Sve pravimo kući majka, otac,sestra i ja. Bukvalno na najtradicionalniji način, na "smederevcu" u kuhinji i sve u sirevima je naše, a ono što nemamo uzimamo od proverenih proizvođača. Proizvodnjiom sira bavili su se pradeda, deda, a mi smo to samo malo unapredili – kaže pa ode da usluži mušterije.

foto: Kurir/T.I.

Kod Jasenke Munić iz Valjeva iz porodičnog pčelinjaka "imaju sve". Med-bagrem, livada, lipa, suncokret, medovača, pečena rakija od lipova meda, kao i sve ostale proizvode od meda. Ima i ajvar koji je u Valjevu osvojio drugo mesto na takmičenju "Izađi mi na teglu".

- Ovo je energetska bomba, suvo voće u bagremovom medu, a ovo "Ljubavni napitak" od svog voća, ostala još jedna flašica. U proleće se stavljaju med i lozova rakija, a onda se sve voće kako stiže, šumska jagoda, sve do šipurka samo ređa i stoji celu godinu. Onda se procedi i nema lepšeg napitka – kaže, a na pitanje čemu tačno služi kaže uz zagonetni osmeh "probajte pa ćete videti".

Na obali rečice Brštice sa jedne strane je održana "fićijada", izložba sa četrdesetak primerak, i privukli su veliku pažnju posetilaca, a sa druge su se pušili kotlići. Muzika, dim i mirisi koji mame nepca da se pridruže veselim ekipama. Jedna do druge su "Ko šta stavi" i "Došli smo onako" iz lozničkog kraja.

1 / 6 Foto: Kurir/T.I.

- Jedna ekipa je ljuća, druža blaža varijanta, a zajedničko je da su u kotlićima tri vrste mesa i tajni sastojci, a jedan su sušeni vrganji, i da smo kuvali sa mnogo ljubavi. Ako pobedimo i osvojimo "smederevac" ide u humanitarne svrhe. Imamo istančano nepce i očekujemo da budemo u top tri – kazao je Mladen Mitrović.

Žiri je mislio drugačije pa je šporet završio kod ekipe "Dusić mala", a njen član Predrag Popović iz Matijevca kod Vladimiraca kaže da su ovde pobedili i lani.

- Ugulašu su divljač i junetina, začini domaći, paprika, so, biber, ruzmarin i to je to. Šta ćemo sa nagradom? Podelićemo je – reče pa ode da slavi.

Pokrovitelj "Plodova Rađevine" je opština Krupanj, a organizator opštinska Turističko sportska organizacija koja je uspela da pomeri granice i postavi nove rekorde na jubilarnom druženju. Dogodine će biti bolje kažu uz konstatciju da je prostor na kome su se družili deset godina mali i valja preći i na drugu stranu Brštice.

Cene Na tezgama je bilo svega, a cene su bile nekima taman, nekima i ne. Ajvar je išao za oko 1.000 dinara, veća tegla paprika 1.200, šarena salata 400, likeri 1.200, dimljeni sirevi 1.400 dinara, obični čvarci 1.600, a duvan čvarci 2.000 dinara.

Kurir.rs/T.I.