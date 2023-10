U OVOM SRPSKOM SELU LEŽI CELA ISTORIJA BALKANA: Kroz njega su prošli Kelti, Rimljani, Turci, Huni, Austrougari i Nemci!

Kojekude, da li zbog naziva emisije ili neke više sile, često su nam se putevi ukrštali sa Karađorđevim.

Vukašin Grozdanić radeći epizodu o Aranđelovcu, nezaobilazno mesto je bila stnaica Orašac, Marićevića jaruga, gde je proverio da li je "kojekude" bila uzrečica vožda Karađorđa kako se 2 veka kasnije i dalje pripoveda.

- To je ostalo u narodu. Pošto je u to vreme bio poznat i čuven, pretpostavljam da je to ostalo u narodu. Govori se da je njegova poznata uzrečica pored kojekude bila podušite svakoga po zasluzi.

foto: Kurir televizija

Potom krećući se na sever, Grozdanić saznaje da je Karađorđe, zajedno sa Vukom Stefanovićem Karadžićem, boravio u zemunskom kontumacu odnosno karantinu. Zatim da na manastiru Fenek postoji tabla koja svedoči o boravku Karađorđa. Sreće ga još u Petrovaradinskoj tvrđavi, a potom se pominje i u selu Ram.

foto: Kurir televizija

- Na tom selu je Karađorđe ušao u Srbiju. Baš kroz selo Ram. To selo je neverovatno, to je najmanje selo u našoj opštini Veliko gradište, a sa najvećom istorijom. Kroz to selo su prošli Kelti, Rimljani, Turci, Huni, Nemci, Austrougari. Dakle, ne postoji ni jedan narod ili situacija koja je zadesila Balkansko poluostrvo, a da nije ostavila trag u Ramu. Pa čak je i Vuk Karadžić jedno vreme živeo u Ramu - rekao je Nenad Mihajlović Goja, profesor istorije.

foto: Kurir televizija

