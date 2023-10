KAKO JE HEROJ OPTUŽEN DA JE PREVARANT Nikola spasio 500 napuštenih životinja, ali ga jedna greška KOŠTALA 1,7 MILIONA!

Influenserke Julija i Natalija Đukić, fitnes bliznakinje, kako se zovu na društvenim mrežama, su nedavno psa Bekija kojeg su udomile pre izvesnog vremena odvele u azil kod mladića Nikole Stojkovića (21) iz Srbobrana, koji je do sada spasio oko 500 napuštenih, zanemarenih i zlostavljenih pasa. Nakon toga Nikola je dospeo u žižu javnosti, a povela se i polemika oko toga da li Nikola novac od donacija prima na privatni račun.

"Ventura", udruženje za brigu o životinjama, je na svojim profilima na društvenim mrežama objavilo da 40.000 ljudi nije znalo da donira novac na privatni račun Nikole Stojkovića.

foto: Instagram/animal_rescue_nikola

- Udruženje je aktivno, račun se ne koristi. Koristi se samo njegov privatni račun, koji je posle našeg storija sklonjen sa Instagrama. Isti privatni račun možete videti i na Nikolinim objavama kad traži donacije. Njegov privatni račun se pojavljuje i na Jutjub kanalu kao poziv za doniranje - kažu iz udruženja "Ventura" za Kurir.

Ovim povodom Kurir je kontaktirao i Stojkovićevo udruženje "Animal rescue Nikola" odakle nam je potvrđeno da su donacije dolazile na Nikolin privatni račun.

- Naravno da su donacije dolazile na račun moj privatan jer to je pet godina unazad, a udruženje je aktivno samo godinu dana i to radi promocije najviše i nekih konkursa za hranu gde je potrebno da budete registrovani. Jedini član sam ja, niko mi nije do skoro ni rekao da se na donacije plaća porez, srećom javilo se dvoje ljudi koji će pokriti kaznu, a udruženje će biti ugašeno - rekao je Stojković i dodao:

- "Ventura" je ljubomorna, otpratila me. Smatram da je dobro što se Srbija budi i što se priča o napuštenim životinjama, azilima i udomljavanju, ako je cena toga to da ja budem žrtva internet nasilja nema veze, za životinje ću učiniti sve - poručio je Stojković.

foto: Instagram/animal_rescue_nikola

Inače platforma "Balkan donira" je pokrenula humanitarnu kampanju pod nazivom "Kvalitetnija zima za Nikoline ljubimce" koja ima veliki odaziv.

- Kod Nikole na imanju trenutno se nalaze 104 psa, dva konja, nekoliko kozica i jedan ovan. Životinje žive u dvorištu od 40 ari. Sve su životinje odvojene i svaka ima potpunu slobodu da se kreće, uživa i druži sa svojom vrstom - navodi se u saopštenju "Balkan donira" i dodaje:

foto: Instagram/animal_rescue_nikola

- U ovoj godini, Nikola je primio više životinja nego ikada. Novac je potreban za: hranu (preko dve tone), izgradnju kućica, nabavku nadstrešnica i pregrada, slamu, veterinare. Za sve ovo, Nikoli je potrebno minimalno 680.000 dinara. Pored ljubavi, pažnje i briga oko životinja, Nikoli je stigla kazna u iznosu od 1.762.514,93 dinara. Kazna za humanitarni rad! Ova kazna znatno Nikoli otežava brigu o samim ljubimcima!

Podsetimo, Aleksandar Gavrić iz Animal Rescue Serbia, rekao je nedavno na Kurir televiziji da Nikola ima registrovano Udruženje.

foto: Kurir TV, Dado Đilas

- To Udruženje ima žiro račun, međutim, Nikola daje privatan račun za prikupljanje donacija. Ne verujem da je to bila greška, neka to istraže istražni organi. Već dugo vremena istražni organi njega istražuju, a zašto samo njega? Ima puno Udruženja koji su prevarilo mnoge donatore i oni više ne žele da doniraju jer nemaju poverenje ni u ispravne ljude - rekao je Gavrić i dodao:

- Kada objavite nešto na društvenim mrežama, ljudi reaguju emotivno, odmah žele da pomognu nekoj životinji. Doduše, ti ljudi ne dobiju povratnu informaciju šta je sa tom životinjom bilo na kraju. Gde je životinja završila i za šta konkretno je vaš novac iskorišten. Na kraju krajeva sve se to lako istraži, a pogotovo istražni organi.

