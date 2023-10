Jana Petrović je vedra i pozitivna tinejdžerka, ide u srednju medicinsku školu, voli izlaske i druženje, a osmeh ne skida sa lica.

Njen osmeh razoružava sve, ali sakriva veliku tugu i bol. Ipak, ova smela devojčica pravi je borac i ne posustaje. Jani je hitno potrebna finansijska pomoć kako bi otišla na neophodnu hirušku intervenciju koja bi joj omogućila da nastavi da živi.

00:53 JANA BEZ OPERACIJE MOŽE DA ŽIVI 6 MESECI Neutešna majka u trci s vremenom za život ćerke: Do 3. decembra nam nedostaje 57.000 €

Intervencija na otvorenom srcu zakazana je za peti decembar, ali pod uslovom da bude obezbeđen sav novac.

- Do trećeg decembra treba da sakupimo 57.000 evra, to je iznos operacije, plus dodatni troškovi koji dolaze nakon hospitalizacije. Dakle, do 80.000 evra će biti sve. Ako se ne uplati taj novac, Jana će izgubiti termin za operaciju, a posle će biti kasno. Jana bez operacije može da živi pet do šest meseci. Sve kasnije će biti kasno za Janu - rekla je majka devojčice.

foto: Kurir televizija

