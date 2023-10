"ČIM SE OVO I DALJE DEŠAVA NEMA PRITISKA NA "KOSOVO" Marinković: Hitna rekacija SAD! Vladisavljev: Najviše su pogođeni Srbi

To je svakodnevica Srba na Kosovu i Metohiji, a kako dalje, šta donose novi zahtevi Evropske unije za nastavkom dijaloga, koliko će na Prištinu uticati suspenzija procesa vizne liberalizacije od strane Francuske, šta za Srbiju znači potpisivanje ugovora sa Kinom - to su neka od pitanja na koje su odgovorili u razgovoru u studiju Kurir TV- gosti Stefan Vladisavljev, Beogradskog fonda za političku izuzetnost i dr Vladimir Marinković, direktor Univerziteta za održivi razvoj i prosperitet, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

foto: Kurir tv

Marinković razgovor započinje izjavom da smo već imali priliku da viđamo sličnu situaciju kao u Drugom Svetskom ratu:

- Ne vrše dovoljni pritisak na tzv. "Kosovo" čim se ovo i dalje dešava. Sada su tu betonski blokovi, a šta je sledeće? Glavni cilj je da protera Srbe sa severa Kosova i Metohije. Situacija se ne menja i pitanje je kako će se dalje razvijati, Srbi su potpuno saterani u ćošak. Očekujemo reakciju SAD da izvrše uticaj na privremene institucije u Prištini. Nažalost to traje već dve godine. Počevši od tablica, ličnih karata, do svega čemu sada sveodočimo - istakao je Marinković.

02:38 IAKO SU OBEĆAVALI ZSO, SA ALJBINOM KURTIJEM JE TO NEMOGUĆE

Iako je, tokom njegovog boravka u Americi, Marinković dobijao "obećanja" od Amerikanaca da će se ZSO formirati, on je izneo pesimistične sumnje:

- Dijalog je doveden u ćorsokak. Imao sam sastanke i u Steje dipartmantu iako oni kažu da će insistirati na zajednicu srpskih opština i na "normalizaciju" i funkcionisanje suživota Srba i Albanaca, mislim da je ovo sa Aljbinom Kurtijem nemoguće. Jarinje je otvoreno i to je velika stvar, ali to je daleko od "pružene ruke prijateljstva". To je jedna vrsta kupovine vremena i ruganje svim učesnicima u ovom dijalogu i pre svega ruganje srpskom narodu. nije optimističan Marinković.

02:56 OPET NAJVIŠE POGOĐENI SRBI NA SEVERU KOSOVA I METOHIJE

Stefan Vladisavljev, priključivši se razgovoru, takođe je izneo mišljenje o tome da li postoji prostor za diplomatiju i rešenje za sprski narod na KiM - sa ozloglašenim Aljbinom Kurtijem.

- U daljim koracima Međunarodne zajednice i sporazumom iz Ohrida nije došlo do poboljšanja statusa quo, a najviše su pogođeni Srbi sa severa KiM. Ostaje problem uvoza robe sa severa, a incidenti koji su se desili u skorijem periodu ne olakašavaju poziciju Srbije. Rekao bih da se stvar svodi na političku volju i sve govori da je Beograd igrao konstruktivnu ulogu... Srbiju su stavili pod objektiv kritika, a zatim negde dodatna provokacija je bila ulazak albanskih predstavnika u opštine na severu KiM i koliko god sve bilo izazavano nep

Bonus video:

