"U BEOGRADU MI VELIKA KONKURENCIJA" Nigerijac došao u srpsko selo, a kad je ušao u KAFANU, doživeo šok! Otkrio šta misli o SRBIMA

Emanuel Vili Desanja, Nigerijac koji je već nekoliko godina mir pronašao u našoj zemlji, ispričao je šta ga je privuklo i zašto se odlučio da ostane u Srbiji.

Emanuel je rođen i živeo je u Lagosu u Nigeriji, gde je završio osnoven studije i master na fakultetu umetnosti. Međutim, ova diploma nije bila dovoljna, pa je odlučio da put znanja krene više od 7.000 kilometara dalje od kuće i porodice.

Trenutno je student Univerziteta umetnosti u Beogradu, na smeru kulturna politika i menadžment, ali živi u Novom Žedniku nadomak Subotice, jer, kako kaže, u Beogradu mu je velika konkurencija.

- Došao sam u Srbiju na druge master studije umetnosti, inače sam i planirao da nastavim školovanje van Nigerije. Bilo je izazovno doživeti potpuno drugačiju kulturu, etiku, norme itd. Ono što mi je bilo najvažnije je sigurnost, pristupačnost, kultura između ostalog. Proveo sam sate na internetu i bio sam fasciniran stvarima koje sam pročitao i naučio o Srbiji. Trebali su mi meseci istraživanja i apsolutno sam siguran da sam doneo ispravnu odluku. Zašto sam odlučio da ostanem ovde? Ko ne bi želeo da bude u jednoj od najvećih zemalja na svetu - kroz smeh je rekao Emanuel.

"Da li želite da me pojedete?"

Nigerijac je satima govorio o srpskom gostoprimstvu, ali i zaljubljenosti u naše domaćinske običaje.

- Srbi su jedan od najvrednijih ljudi koje poznajem. I muškarci i žene. U ovoj zemlji postoje ogromne mogućnosti i osećam da mogu da doprinesem rastu ove divne zemlje koja me je dočekala raširenih ruku. Šta ja mislim o Srbima? Mislim da su Srbi veoma iskreni, uslužni, društveni i tolerantni ljudi. Prosečan Srbin će se potruditi da vam pomogne. Nikada nisam osetio toliku ljubav kao na ovom mestu - istakao je on.

Ima sela gde nikad nisu videli Afroamerikance, pa me časte pićem Pomalo u šali, Emanuel govori da je sreću pronašao na selu, jer, kako kaže, u Beogradu mu je "velika konkurencija". - Ima sela u Srbiji gde ljudi nikada nisu videli tamnoputu osobu. Uđem u kafanu, oni me odmah časte pićem. Beograd zbog toga ne volim, tu mi je već velika konkurencija! Srbija je inače zemlja sa veoma niskim stepenom rasizma i veoma sigurna - rekao je za naš portal. - Za mene je Srbija na vrhu liste top 10 najbezbednijih zemalja. Policija je prilično efikasna i profesionalna.

Međutim, priznaje i da mu ovakav odnos u početku bio pomalo čudan.

- Skoro kao da je nestvarno. Pitao sam prijatelja Marka: „Zašto ste tako fini, hoćete li da me pojedete? (Hahahahaha) Odgovorio mi je kroz smeh rekavši: "Ti si naš gost". Dakle, moji razlozi zbog kojih želim da ostanem ovde zauvek je da sam okružen finim ljudima koji su i posle svega što je zemlja prošla i dalje simpatični. Slično vidim i Srbe i Nigerijce kada je u pitanju kultura, provod itd. Srbija je tradicionalno bogata i uzbudljiva, postoji poštovanje među ljudima - kazao je i kroz smeh dodao da je opazio i nešto vrlo interesantno:

- Srbi su mnogo jaki. Ponekad se šokiram kada vidim kako dame dižu teške stvari - rekao je.

Roditelji nikad nisu čuli za Srbiju

Kada je počeo da planira svoj dolazak u Srbiju, nije naišao na razumevanje i podršku, kaže. Umesto toga, predlagali su mu zapadne zemlje poput Nemačke i Velike Britanije.

- Kada sam rekao roditeljima da biram Srbiju da studiram, moja majka je rekla da nikada ranije nije čula za to mesto. Bila je zabrinuta. S druge strane, tata me je pitao zašto nisam izabrao SAD, Veliku Britaniju, Nemačku itd. Rekao sam mu da je moj izbor zasnovan na mojoj sreći i ispunjenosti. Planiraju da me uskoro posete ovde i moja mama je sada toliko uzbuđena zbog toga. Ukratko, u prošlosti sam posetio Nemačku, Holandiju, Belgiju i neke druge evropske zemlje. Ništa i nigde mi ne daje radost kao da živim ovde - rekao je naš Emanuel.

Danas, on u Srbiji planira da kupi kuću, a svoje prijatelje rado poziva da odaberu da se obrazuju baš kod nas.

- Savetovao sam neke od mojih prijatelja da ne rasipaju novac na obrazovanje u mestima poput UK, SAD itd. Objasnio sam koliko me je Srbija učinila srećnim i kako mogu da uradim bilo šta kako bi odbranio Srbiju gde god da odem. Dvojica su prošle godine ovde došla da studiraju, još troje su na putu. Širim vest o mom boravku ovde još mnogima - naveo je.

