MINISTAR MALI U SKUPŠTINI ODGOVORIO LAZOVIĆU: "Kako je kada vam Kurtijev čovek kupuje odela i vina?"

U Narodnoj skupštini na dnevnom redu danas je predlog budžeta za narednu godinu, a sednici prisustvuje i ministar finansija Siniša Mali.

Tokom sednice Radomir Lazović, iz udruženja "Ne davimo Beograd", pozivao je građane na smenu "štetne vlasti".

Zbog toga mu je odgovorio ministar Mali:

- Moje pitanje je kako je kada vam glavni Kurtijev čovek, Haki Abazi, kupuje odela i vina? Kako je to da ste u Srbiji pozvali da se odustane od proizvodnje uglja, baš kada je krenula energetska kriza? Kako je to da nikada niste rekli ništa na sve zločine prema srpskom stanovništvu na KiM. Kako? Jednostavno: Ne daje Viola fon Kramon, ne daju oni koji ih plaćaju. Ima jedna nevladina organizacija zove se "Pravo na grad", uvaženi narodni poslanik i njegov pajtos, 2017. imali su prihode 517.000 dinara, 2021. godine 15 miliona dinara. Rokfeler fondacija i svi oni koji rade protiv Srbije. A na to dobijamo i Dragana Đilasa, najvećeg tajkuna Srbije, koji je sam priznao da je opljačkao 619 miliona evra dok je bio gradonačelnik Beograda. To vam je slika i prilika Đilasove koalcije. To su oni koji žele da se vrate na vlast, stalo im je samo do novca i fotelja.

